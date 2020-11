Trẻ mầm non TP HCM ngộ độc: Học phí ở Kid's Club “chát” cỡ nào?

(Kiến Thức) - Theo các thông tin chia sẻ, các cơ sở mầm non Kid’s Club có mức học phí giao động từ 5-8 triệu đồng/học sinh.

Trường mầm non Kid’s Club cơ sở Him Lam Phú An thuộc hệ thống giáo dục Kid’s Club, với 10 cơ sở tại các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 9, quận 11, quận Tân Phú, quận Bình Tân (TP HCM).



Theo giới thiệu, hệ thống giáo dục Kid’s Club tuyển sinh trên toàn hệ thống, với các lớp chính khóa dành cho trẻ mầm non có độ tuổi từ 12 tháng đến 6 tuổi. Các lớp học ngoại khóa đa dạng từ tiếng Anh, Vận động, Toán, tiếng Việt tăng cường, Mỹ thuật tư duy.

Về mức học phí tại Kid’s Club, thông tin trên website https://kidsclub.edu.vn/ lại không đề cập đến. Tuy nhiên, theo các thông tin chia sẻ, các cơ sở mầm non Kid’s Club sẽ có mức học phí giao động từ 5-8 triệu đồng/học sinh.

Nhiều trẻ mầm non trường Kid’s Club cơ sở Him Lam Phú An (quận 9, TP HCM) vui chơi. (Ảnh minh họa: FB nhà trường).

Trước đó, ngày 23/10, nhiều trẻ mầm non trường Kid’s Club cơ sở Him Lam Phú An (quận 9, TP HCM) bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện sau khi ăn tại trường.

Một số phụ huynh có con học tại trường này cho biết, ban đầu khoảng 3 cháu bị nôn ói, có dấu hiệu ngộ độc. Nhà trường gọi cho phụ huynh đưa về, trong khi về nhà bé vẫn nôn ói không ngừng, phải đi bệnh viện.

Sau đó, thêm 4 bé nữa, phụ huynh đã phản ánh với nhà trường nhưng nhiều ngày không nhận được phản hồi từ những người có trách nhiệm.

Không nhận được câu trả lời từ phía nhà trường, phụ huynh tại chung cư Him Lam Phú An đã báo vụ việc với Ban quản trị chung cư. Ban quản lý chung cư đã yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc.

Mãi đến chiều 3/11, giữa nhà trường Kid’s Club mới có cuộc họp với các phụ huynh học sinh, Ban quản lý, Ban quản trị chung cư Him Lam Phú An, đại diện Phòng giáo dục và đào tạo quận 9 và đại diện phường Phước Long A, quận 9.

Tại buổi làm việc, nhà trường đã đưa ra kết quả xét nghiệm của trường xác định thức ăn bị nhiễm E.Coli và Coliform .

Thông tin với báo chí về sự việc, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Phường Phước Long A cho biết, vì trường giấu thông tin nên đến khi phụ huynh, Phòng giáo dục và đào tạo thông báo về cuộc họp phường mới biết sự việc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 9, cho biết Phòng đã nắm vụ việc.