Trà sữa The Alley, Gang Nam BBQ...nhận trát phạt khủng vì lý do này

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm trong tháng 7 với tổng số tiền phạt gần 1,3 tỉ đồng đối với 84 tổ chức, cá nhân vi phạm.

Theo đó, có 46 cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận đã hết hạn trên 3 tháng, không có hồ sơ tự công bố, không nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan quản lý, buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Trong số các cửa hàng vi phạm có cửa hàng trà sữa The Alley (510 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) do bà Hoàng Thịnh Vượng làm diện hộ kinh doanh bị phạt 12.500.000 đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Công ty TNHH Spice World Hotpot Vietnam địa chỉ tại 1061-1063-1065 Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 25.000.000 đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Cụ thể: cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm).

Công ty TNHH Nhà hàng Gang Nam BBQ (phường Tân Phong, quận 7) bị phạt 56.500.000 đồng do có 2 hành vi là: kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và sử dụng nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài bị phạt tiền, nhà hàng này bị buộc tiêu hủy 210 kg thịt heo do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đáng chú ý nhất là Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu Phi Long I Chi Ban (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) với tổng số tiền phạt 70 triệu đồng do sản phẩm "mực trứng" của công ty vi phạm trong tự công bố sản phẩm.

Công ty này đã bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm đối với sản phẩm "mực trứng" trong 2 tháng, buộc thu hồi thực phẩm, buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế, buộc tiêu hủy thực phẩm.