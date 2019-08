Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/8: Bảng Anh và USD tăng giá

Chỉ số đô la Mỹ cao hơn 0,06% tại 98,062. Kể từ khi chạm mức thấp trong ba tuần vào ngày 9 tháng 8, chỉ số đồng đô la đã phục hồi, tăng 1,1%

Ngày 23/8 tới sẽ diễn ra Hội nghị chuyên đề thương niên ở Jackson Hole. Chủ tịch FED Powell sẽ có bài phát biểu về điều hành chính sách tiền tệ của FED, trong đó có định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Nếu Chủ tịch FED bật tín hiệu sẽ thực hiện chu kỳ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, thì sẽ hỗ trợ tích cực cho giá vàng lên mức đỉnh cao mới. Không ngoại trừ khả năng Chủ tịch FED lại đưa ra thông điệp không rõ ràng về chính sách tiền tệ, giống như tại cuộc họp của FED ngày 31/7 vừa qua.

Những lo ngại về sự suy thoái kinh tế tiềm ẩn, xuất phát từ sự đảo ngược gần đây của đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm, bên cạnh những số liệu không mấy lạc quan của kinh tế toàn cầu cùng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2008, đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn như một kênh đầu tư “trú ẩn an toàn”.

Trước những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương đang ngày càng rõ nét tại châu Á, với việc nhiều nước trong khu vực đồng loạt quyết định hạ lãi suất nhằm đối phó với những tác động từ bên ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng bảng Anh đã tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất so với đồng euro trong gần năm tháng. Đồng bảng Anh đã tăng lên mức cao nhất trong tám ngày so với đồng bạc xanh và cũng tăng 1% so với đồng euro, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ cuối tháng Ba.

Đồng đô la đã tăng 0,25% so với đồng yên ở mức 106,36. Trong tuần, đồng bạc xanh đã tăng 0,67% so với tiền Nhật Bản.

Ngày 16/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.120 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.764 đồng (giảm 1 đồng).

Đa số các ngân hàng thương mại tăng tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay thêm khoảng 5 so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.150 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.150 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán). Vietinbank: 23.149 đồng (mua) và 23.259 đồng (bán). ACB: 23.135 đồng (mua) và 23.255 đồng (bán).