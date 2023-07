TPBank: Lãi quý 2 sụt giảm 25%, nợ xấu gấp 2,8 lần

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần sụt giảm 10% so cùng kỳ, về mức 2.729 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi ghi nhận sự tăng giảm không đồng nhất, trong đó chỉ mỗi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng khá 18% lên 803 tỷ đồng.

Còn lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lại giảm 9% về mức 162 tỷ đồng; Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng lao dốc 70% về mức 237 tỷ đồng; Thậm chí hoạt động khác còn chìm trong thua lỗ với gần 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 218 tỷ đồng.

Do đó lợi nhuận thuần của TPBank giảm 29% về còn 1.986 tỷ đồng. Kỳ này, TPBank chỉ trích lập 368 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 43% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng chỉ đạt 1.293 tỷ đồng, giảm 25% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần xấp xỉ cùng kỳ với 5.466 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 10% về còn 2.706 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của TPBank tăng 4,4% lên mức 343.406 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 177.113 tỷ đồng, tăng 10% so đầu kỳ.

Tiền gửi khách hàng cũng tăng 2,1% lên mức 199.127 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của TPBank lên tới 3.912,7 tỷ đồng, gấp 2,8 lần đầu kỳ. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng vọt gấp 5,5 lần lên 2,146 tỷ đồng; Nợ nghi ngờ cũng gấp 2,4 lần với 1.129 tỷ đồng; Nợ có khả năng mất vốn tăng 26% lên 636 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,8% của đầu kỳ lên tới 2,2%.