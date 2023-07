Tò mò giống gà chỉ Việt Nam có, gây sốt trên báo Mỹ

Tờ Business Insider (Mỹ) từng chia sẻ đoạn video giới thiệu về giống gà đặc sản nổi tiếng của Việt Nam - gà Đông Tảo. Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem, với nhiều bình luận của độc giả từ khắp thế giới tỏ ý thích thú trước giống gà "lạ" này. Ảnh: Euronews Theo Business Insider, đây còn gọi là "gà rồng" với cặp chân "khủng", có thể bán với giá trên 2.000 USD/con. Ảnh: BI Gà Đông Tảo có nguồn gốc từ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Xưa kia, đây vốn là giống gà quý dùng để tiến vua. Ngày nay, gà Đông Tảo trở thành đặc sản đắt tiền chỉ dành cho "giới nhà giàu". Ảnh: Euronews Khác với gà thông thường, giống gà Đông Tảo có thân hình "cồng kềnh", cặp chân to và xù xì. Bên cạnh đó, gà có cái đầu oai vệ và màu da đỏ. Ảnh: Amusing Planet Thịt gà Đông Tảo được đánh giá rất ngon. Chất thịt mềm ngọt, không quá dai lại không có gân nên được nhiều người yêu thích. Ảnh: Pet Keen Một trong những lý do khiến gà Đông Tảo đắt đỏ là quá trình nuôi không dễ. Giống gà thuần chủng its khi bệnh vặt vì sức khoẻ tốt và bộ lông dày. Thế nhưng, chúng dễ mắc bệnh về đường hô hấp. Ảnh: Vietnamnet Để nuôi được những chú gà Đông Tảo đẹp, người chủ phải rất kỳ công, từ khâu chọn giống đến chăm sóc. Chuồng nuôi gà làm bằng tre, nứa... có hướng quây về phía đón nắng nhưng không nên gắt quá. Ảnh: Internet Chuồng phải thiết kế cao ráo, sạch sẽ, tránh ẩm ướt gây bệnh cho gà. Ảnh: Gulf News Một con gà Đông Tảo hạng A có đôi chân vảy thịt, kích thước chân lớn, các hình thức bên ngoài phải hoàn hảo. Ảnh: DM Chẳng hạn, trọng lượng phải đặt chuẩn từ 4,5 đến 5 kg. Hình thái con vật cao to và oai phong. Đó là những yếu tố quan trọng quyết định giá trị của một con gà. Ảnh: Reddit Vào dịp Tết, những con gà Đông Tảo đẹp được lựa chọn làm quà biếu với giá rất đắt đỏ. Ảnh: Nature of HomeNhững triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24

Tờ Business Insider (Mỹ) từng chia sẻ đoạn video giới thiệu về giống gà đặc sản nổi tiếng của Việt Nam - gà Đông Tảo. Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem, với nhiều bình luận của độc giả từ khắp thế giới tỏ ý thích thú trước giống gà "lạ" này. Ảnh: Euronews Theo Business Insider, đây còn gọi là "gà rồng" với cặp chân "khủng", có thể bán với giá trên 2.000 USD/con. Ảnh: BI Gà Đông Tảo có nguồn gốc từ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Xưa kia, đây vốn là giống gà quý dùng để tiến vua. Ngày nay, gà Đông Tảo trở thành đặc sản đắt tiền chỉ dành cho "giới nhà giàu". Ảnh: Euronews Khác với gà thông thường, giống gà Đông Tảo có thân hình "cồng kềnh", cặp chân to và xù xì. Bên cạnh đó, gà có cái đầu oai vệ và màu da đỏ. Ảnh: Amusing Planet Thịt gà Đông Tảo được đánh giá rất ngon. Chất thịt mềm ngọt, không quá dai lại không có gân nên được nhiều người yêu thích. Ảnh: Pet Keen Một trong những lý do khiến gà Đông Tảo đắt đỏ là quá trình nuôi không dễ. Giống gà thuần chủng its khi bệnh vặt vì sức khoẻ tốt và bộ lông dày. Thế nhưng, chúng dễ mắc bệnh về đường hô hấp. Ảnh: Vietnamnet Để nuôi được những chú gà Đông Tảo đẹp, người chủ phải rất kỳ công, từ khâu chọn giống đến chăm sóc. Chuồng nuôi gà làm bằng tre, nứa... có hướng quây về phía đón nắng nhưng không nên gắt quá. Ảnh: Internet Chuồng phải thiết kế cao ráo, sạch sẽ, tránh ẩm ướt gây bệnh cho gà. Ảnh: Gulf News Một con gà Đông Tảo hạng A có đôi chân vảy thịt, kích thước chân lớn, các hình thức bên ngoài phải hoàn hảo. Ảnh: DM Chẳng hạn, trọng lượng phải đặt chuẩn từ 4,5 đến 5 kg. Hình thái con vật cao to và oai phong. Đó là những yếu tố quan trọng quyết định giá trị của một con gà. Ảnh: Reddit Vào dịp Tết, những con gà Đông Tảo đẹp được lựa chọn làm quà biếu với giá rất đắt đỏ. Ảnh: Nature of Home Những triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24