Bình Dương: Năng lực nhà thầu vừa trúng gói thu gom rác tại phường Phú Cường

"Một mình một ngựa" tham gia và trúng

Quyết định KQ2400577757_2501030911 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Công tác thu gom, vận chuyển CTRSH năm 2025.

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 03/01/2025, UBND phường Phú Cường đã phê duyệt Quyết định KQ2400577757_2501030911 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2025 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Phú Cường năm 2025 cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design trúng thầu với giá 1,083 tỷ đồng (giá gói thầu 1,289 tỷ đồng).

Theo Quyết định KQ2400577757_2501030911, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design sẽ thực hiện công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác 1,2 tấn vận chuyển đến địa điểm đổ rác cự ly 15km < L <= 20km với khối lượng khoảng 8407.41 tấn với đơn giá 128,816 đồng/ tấn.

UBND phường Phú Cường phê duyệt KHLCNT Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Phú Cường năm 2025 tại Quyết định 651/QĐ-UBND ngày 07/12/2024, với tổng dự toán hơn 1,429 tỷ đồng; phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 664/QĐ-UBND ngày 06/12/2024, Công ty TNHH quản lý xây dựng Hưng Thịnh đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ"; nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thu dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường theo Quyết định 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương.

Hoàn thành đóng mở thầu ngày 30/12/2024. Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có giá 1,289 tỷ đồng, duy nhất Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design dự thầu và trúng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design có địa chỉ tại phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương; thành lập năm 2014 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Đoàn Ngọc Thuận. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/04/2021, công ty có vốn điều lệ 45 tỷ đồng với 2 thành viên góp vốn. Trong đó, ông Đoàn Ngọc Thuận góp 31,5 tỷ đồng chiếm 70%; Vương Thị Huynh Giao góp 13,5 tỷ đồng chiếm 30%.

Theo tìm hiểu nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2017, đến năm 2021 được ghi nhận trúng gói vận chuyển rác thải sinh hoạt đầu tiên. Từ đó đến nay đã tham gia và trúng 25/29 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 75,6 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 32,55 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 43,049 tỷ đồng.

Nhà thầu tham gia dự thầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Là khách hàng của một số bên mời thầu như: Công ty TNHH tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh; Công ty TNHH quản lý xây dựng Hưng thịnh; Công ty TNHH tư vấn Quản lý xây dựng Sài Gòn...

Ngoài gói thầu thu gom rác trên địa bàn UBND phường Phú Cường nêu trên, trong tháng 12/2024, nhà thầu trúng liên tục 7 gói thầu dịch vụ vận chuyển thu gom rác thải sinh hoạt, cụ thể:

Công tác thu gom, vận chuyển CTR SH năm 2025 thuộc KHLCNT Dịch vụ: “Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt” trên địa bàn phường Hiệp An năm 2025 do UBND phường Hiệp An làm chủ đầu tư. Duy nhất dự thầu và trúng với giá 941,647 triệu đồng (giá gói thầu 1,269 tỷ đồng) phê duyệt tại Quyết định 461/QĐ-UBND ngày 16/12.

Tại gói thầu này Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design sẽ thực hiện công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác 1,2 tấn vận chuyển đến địa điểm đổ rác cự ly <=15km với khối lượng 7913 tấn với đơn giá 119.000 đồng/ tấn;

Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến các điểm tập kết trên địa bàn thành phố Bến Cát năm 2025 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bến Cát làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 30,664 tỷ đồng, duy nhất liên danh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design; công ty TNHH MTV An Thành Nam; Công ty TNHH Toàn Phát Bình Dương; Công ty TNHH dịch vụ thương mại Minh Thông) trúng thầu với giá 29,744 tỷ đồng. Phê duyệt theo Quyết định KQ2400553532_2412271435 ngày 27/12.

Tại gói thầu này, liên danh 4 nhà thầu nêu trên sẽ thực hiện 27 danh mục công việc như: Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình theo đơn giá 291.000 đồng/ hộ (8300 hộ tại phường Mỹ Phước; 9058 hộ tại phường Thới Hòa; 5521 hộ tại phường Tân Định; 3004 hộ tại phường Hòa Lợi; 3496 hộ tại phường Chánh Phú Hòa; 3450 hộ tại xã An Điền; 3170 hộ tại xã An Tây; 2790 hộ tại xã Phú An); Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ với đơn giá 582.000 đồng/ hộ và Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ phòng trọ với đơn giá 116,400 đồng/ phòng...

Dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bến Cát năm 2025 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bến Cát làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 19,058 tỷ đồng, duy nhất liên danh công ty TNHH MTV An Thành Nam; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design dự thầu và trúng với giá 17,914 tỷ đồng. Theo Quyết định KQ2400553373_2412271446 ngày 27/12/2024.

Tại gói thầu này, liên danh công ty TNHH MTV An Thành Nam; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design sẽ vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép rác kín dưới 10T khoảng 123.415,33 tấn với đơn giá 145,160 đồng/ tấn;

Gói Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thuộc KHLCNT Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Chánh Nghĩa năm 2025 do UBND phường Chánh Nghĩa làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 1,725 tỷ đồng, duy nhất Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design dự thầu và trúng với giá 1,449 tỷ đồng. Theo Quyết định KQ2400565746_2412261316 ngày 26/12.

Tại gói thầu này nhà thầu sẽ thực hiện Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác 1,2 tấn vận chuyển đến địa điểm đổ rác cự ly 15km < L <= 20km khoảng 11.249,3 tấn với đơn giá 128,816 đồng/ tấn;

Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thuộc KHLCNT Dịch vụ: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Phú Thọ năm 2025 do UBND phường Phú Thọ làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 1,258 tỷ đồng. Duy nhất Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design dự thầu và trúng với giá 1,057 tỷ đồng, theo quyết định KQ2400565956_2412261327 ngày 26/12.

Tại gói thầu này, nhà thầu sẽ thực hiện Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác 1,2 tấn vận chuyển đến địa điểm đổ rác cự ly 15km < L <= 20km khoảng 8.209 tấn rác với đơn giá 128,816 đồng/ tấn;

Công tác thu gom, vận chuyển CTR SH năm 2025 thuộc KHLCNT Dịch vụ: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Chánh Mỹ năm 2025 do UBND phường Chánh Mỹ làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 496,387 triệu đồng. Duy nhất Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design dự thầu và trúng với giá 486,431 triệu đồng, theo Quyết định KQ2400569749_2412261349 ngày 26/12.

Tại gói thầu này, nhà thầu sẽ thực hiện Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác 1,2 tấn vận chuyển đến địa điểm đổ rác cự ly L <= 15km khoảng 3.404 tấn rác với đơn giá 142,900 đồng/ tấn;

Gói thầu Công tác thu gom, vận chuyển CTR SH năm 2025 thuộc KHLCNT Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Phú Mỹ năm 2025 do UBND phường Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 2,169 tỷ đồng với 2 nhà thầu cạnh tranh là Hợp tác xã thương mại dịch vụ môi trường Hiệp An dự thầu với giá 1,729 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design dự thầu với giá 1,779 tỷ đồng.

Mặc dù dự thầu với giá cao hơn đối thủ nhưng Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design được UBND phường Phú Mỹ phê duyệt Quyết định KQ2400566120_2412261341 ngày 26/12 cho trúng thầu.

Tại gói thầu này Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Thịnh Design sẽ thực hiện công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác 1,2 tấn vận chuyển đến địa điểm đổ rác cự ly <= 15km với khối lượng 14.877 tấn rác, đơn giá 119,589 đồng/ tấn.