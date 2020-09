TP HCM gỡ vướng, trao hơn 1.000 sổ hồng cho 16 dự án nhà ở

Ngày 15/9, Sở Tài nguyên Môi trường đã tổ chức lễ trao hơn 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho 16 đơn vị đã hoàn thành các quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng dự án theo quy định.

16 dự án nhà ở được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản gắn liền với đất (sổ hồng) gồm: dự án Tropic Garden (quận 2) do Công ty TNHH đầu tư địa ốc Nova làm chủ đầu tư; dự án Phước Kiển Lavila (huyện Nhà Bè) do Công ty TNHH đầu tư Phước Kiển làm chủ đầu tư; dự án Gia Hòa (quận 9) do Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà Gia Hòa làm chủ đầu tư;

Khu dân cư CityLand (quận Gò Vấp) do Công ty CityLand làm chủ đầu tư; dự án Tokyo Tower (quận 12) do Công ty 557 làm chủ đầu tư; dự án Jamila (quận 9) do Công ty TNHH đầu tư Thành Phúc làm chủ đầu tư; dự án Phú Mỹ Hưng (quận 7) do Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng;

Chung cư Phú Gia (huyện Nhà Bè) do Công ty Cổ phần đầu tư Hiệp Nguyên làm chủ đầu tư; dự án Dragon Hill (huyện Nhà Bè) do Công ty Cổ phần địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư; dự án Jamona Tàu Cuốc (quận 7) do Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc làm chủ đầu tư và dự án Tecco (quận Thủ Đức) do Công ty Cổ phần tập đoàn TECCO làm chủ đầu tư.

Tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM cho biết hiện TP còn nhiều doanh nghiệp muốn được cấp sổ hồng nhưng đến nay vẫn chưa thể đóng được tiền sử dụng đất.

Ông Châu nêu ra 60 dự án của 16 doanh nghiệp với hơn 30.000 căn nhà và căn hộ officetel chưa được cấp sổ. Hiệp hội đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường cùng TP đẩy nhanh quá trình xử lý vướng mắc để cấp giấy cho người dân trong các dự án.

Các doanh nghiệp nhận sổ hồng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM chia sẻ, khâu xác định giá đất của dự án để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với nhà nước được xác định là quan trọng vì thực tế có hàng chục dự án bị “treo” sổ hồng chỉ vì bị tắc tiền sử dụng đất.

UBND TP HCM đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính xem xét tháo gỡ vướng mắc trong việc thẩm định giá để xác định giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính trên địa bàn TP. Trong đó, xác định 7 vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan như: tổ chức thuê đơn vị thẩm định giá, thời hạn hiệu lực của chứng thư thẩm định giá, thời điểm thẩm định giá trong quá khứ, phương pháp so sánh trực tiếp và phương pháp chiết trừ khi thực hiển thẩm định giá, việc định giá đất đối với một số vị trí có lợi thế sinh lời cao, ở vị trí đắc địa và khó khăn trong việc cấn trừ các khoản chi phí tạo lập đất vào nghĩa vụ tài chính.

“Chúng tôi xác định mình là người trong cuộc để chủ động đẩy nhanh tiến độ. Với những bức xúc của doanh nghiệp, người dân khi thực hiện thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận. Khi có sự chậm trễ, chúng tôi rất thấu hiểu, bởi nếu người dân mua nhà ở và đã thanh toán nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, thì yêu cầu được cấp sổ hồng kịp thời là rất chính đáng”, ông Thắng thông tin.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường, trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn TP có tổng cộng 291.644 trường hợp đăng ký đất đai. Trong đó, đăng ký biến động là 282.591 trường hợp (tổ chức là 14.999 trường hợp, cá nhân 267.592 trường hợp). Đăng ký ban đầu là 9.053 giấy chứng nhận (tổ chức 448 giấy chứng nhận, cá nhân 8.605 giấy chứng nhận). Như vậy, tính đến tháng 8/2020 thành phố đã cấp được 1.558.821 giấy chứng nhận, đạt 97,91%.