TP HCM: 4 nhà thầu cạnh tranh gói xây dựng trường Trần Nhân Tông gần 104 tỷ

Cuộc đua của 4 nhà thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân đã hoàn thành mở thầu gói xây lắp thuộc dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Trần Nhân Tông, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Một phần Quyết định số 347/QĐ-SXD-TĐDA ngày 12/4/2024. Nguồn MSC

Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân được Sở xây dựng TP HCM phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 347/QĐ-SXD-TĐDA ngày 12/4/2024 với tổng mức đầu tư hơn 482,232 tỷ đồng. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 7878/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Bình Tân về phê duyệt xây dựng dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Trần Nhân Tông, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo đó sẽ điều chỉnh mức đầu tư từ 190,958 tỷ đồng lên 482,232 tỷ đồng; điều chỉnh chi phí giải phóng mặt bằng từ 67 tỷ đồng lên 358,273 tỷ đồng... Sở xây dựng thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức "một giai đoạn một túi hồ sơ"; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có giá gần 104 tỷ đồng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân hoàn thành mở thầu ngày 10/9 với 4 nhà thầu cạnh tranh: Công ty CP xây dựng U&I dự thầu với giá 95,118 tỷ đồng; Liên danh Nhà thầu TCXD Trường Trần Nhân Tông (do công ty TNHH Hoàng Phú Thái làm đại diện) dự thầu với giá 100,737 tỷ đồng; Liên danh Gia Thắng - Gia Thy - Gia Võ (do công ty CP đầu tư xây dựng Gia Thắng làm đại diện) dự thầu với giá 85,147 tỷ đồng; Liên danh Gate1 - Hoàn Hiển - Hiệp phong - Thịnh Phát (do Công ty CP Gate 1 và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Hiển làm đại diện) dự thầu với giá 103,675 tỷ đồng sau đó điều chỉnh giảm còn 94,303 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua Biên bản mở thầu Liên danh Gia Thắng - Gia Thy - Gia Võ đang có lợi thế về giá.

Đồng thời, gói thầu gần 104 tỷ đồng này cũng vướng một số ý kiến yêu cầu làm rõ E-HSMT như: Tại số thứ tự 9, Bảng số 02. Yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Theo đó nhà thầu muốn biết: Nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia các công trình giao thông/hạ tầng kỹ thuật cấp II trở lên, có qui mô lớn hơn, biện pháp thi công phức tạp hơn hệ thống sân, đường nội bộ của gói thầu đang xét.

Nhà thầu có nhân sự đáp ứng các tiêu chí về bằng cấp chuyên môn, số năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự và các tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT. Riêng tại nội dung về kinh nghiệm tham gia hợp đồng tương tự, nhân sự có kinh nghiệm đã từng tham gia thi công công trình với vai trò là phụ trách kỹ thuật trực tiếp thi công công trình giao thông/hạ tầng kỹ thuật cấp II trở lên (hoặc 02 công trình giao thông/hạ tầng kỹ thuật cấp III) như đã nói ở trên thì có đáp ứng về kinh nghiệm thi công hợp đồng tương tự đối với vị trí nhân sự này không?

Phúc đáp lại vấn đề này Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân đã có văn bản số 1666/BQLDA phúc đáp lại nhà thầu. Theo đó khẳng định việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ các quy định...

Tính tới thời điểm 17h31 ngày 19/10/2024, gói thầu vẫn trong trạng thái đang xét thầu.

Năng lực nhà thầu

Liên danh Gia Thắng - Gia Thy - Gia Võ do công ty CP đầu tư xây dựng Gia Thắng (Công ty Gia Thắng) làm đại diện liên danh

Công ty Gia Thắng có địa chỉ tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM; thành lập tháng 9/2015 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu hàng hóa, xây lắp; người đại diện pháp luật Nguyễn Duy Thanh.

Từ năm 2019 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 22/100 gói, trượt 63 gói, 14 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 741 tỷ đồng (với hơn 5,711 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 93,5 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 648 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả các gói:

Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Mua sắm, sửa chữa và bảo dưỡng cơ sở vật chất Trường THPT Vũng Tàu do Trường THPT Vũng Tàu làm chủ đầu tư;

Xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới trường tiểu học Hai Bà Trưng, phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư;

XL1: Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trung học cơ sở Thị Trấn Hóc Môn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư...

Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa một số hạng mục Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành thuộc dự án Sửa chữa một số hạng mục của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành do Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành làm chủ đầu tư.