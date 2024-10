BR-VT: Coteccons và DIC Holdings cạnh tranh gói thầu 522 tỷ đồng

Cuộc đua của 2 nhà thầu

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 9/10/2024, đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, gói thầu thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình (trừ biểu tượng cá Ông và công trình điểm nhấn), thuộc Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), có giá dự toán 522,111 tỷ đồng; theo đó, có 1 nhà thầu độc lập và 1 liên danh tham dự:

Công ty CP Xây dựng Coteccons dự thầu với giá (sau giảm) 485,035 tỷ đồng;

Liên danh Đông Tây (Công ty CP Xây dựng DIC Holdings - đại diện liên danh) dự thầu với giá 509,027 tỷ đồng.

Biên bản mở thầu (Nguồn: MSC)

Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu, có tổng mức đầu tư trên 1.094 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển TP. Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Được biết, trước đó, gói thầu này đã được mời thầu lần đầu; tuy nhiên ngày 19/9/2024, UBND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có quyết định hủy thầu với lý do “tất cả hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo điểm a, khoản 1, Điều 17 và khoản 10, Điều 78 - Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023”.

Theo Biên bản mở thầu ngày 10/9/2024, tại Gói thầu số 12: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình (trừ biểu tượng cá Ông và công trình điểm nhấn), thuộc Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu, có 2 đơn vị tham gia dự thầu, gồm:

CTD - South (liên danh Công ty CP Xây dựng Coteccons - Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam); liên danh Thùy Vân (liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam - Công ty CP Xây dựng DIC Holdings).

Một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu nhận định:

“Gói thầu thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình (trừ biểu tượng cá Ông và công trình điểm nhấn), thuộc Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu, là gói thầu lớn, nằm trong dự án trọng điểm về chỉnh trang đô thị TP.Vũng Tàu, việc chủ đầu tư hết sức thận trọng và kỹ càng trong việc chọn lựa nhà thầu đầy đủ kinh nghiệm, năng lực là cần thiết”.

Trở lại với lần mời thầu thứ 2 của gói thầu này, tuy vẫn có 2 nhà thầu tham gia, nhưng số lượng đơn vị đã giảm. Trên thực tế, Công ty CP Xây dựng Coteccons đang có lợi thế về giá so đối thủ là liên danh Đông Tây (Công ty CP Xây dựng DIC Holdings - đại diện liên danh).

Tuy nhiên, đối với đấu thầu, thì giá thấp chưa phải là điều kiện tiên quyết, đặc biệt đối với những gói thầu quan trọng, nhiều tiêu chí liên quan đến năng lực, kỹ thuật - mới chính là những điều đầu tiên nhà thầu phải vượt qua.

Năng lực các nhà thầu

Công ty CP Xây dựng Coteccons (địa chỉ trụ sở tại Phường 17, quận Bình Thạnh, TP. HCM) thành lập năm 2014.

Theo tìm hiểu của PV, Coteccons là nhà thầu xây dựng có tên tuổi, đã thực hiện nhiều dự án, gói thầu lớn, nhất là công trình nhà xưởng, chung cư, cao ốc phức hợp… của các chủ đầu tư tư nhân.

Đơn cử, Dự án Phát triển công nghiệp Yên Phong CN14.1 - Khu công nghiệp thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, do Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Yên Phong làm chủ đầu tư, Coteccons là nhà thầu thi công xây dựng 2 nhà kho, 2 nhà phụ trợ, 2 ram dốc, 2 nhà bảo vệ, trạm xử lý nước thải, hệ thống kỹ thuật ngoài nhà. Trong đó, riêng phần nhà kho cao 2 tầng và phần nhà văn phòng cao 4 tầng với diện tích xây dựng khoảng 28.623,94 m2, tổng diện tích sàn khoảng 53.173,58 m2. Dự án đã được khởi công ngày 25/1/2024.

Coteccons và TTC Land ký kết tổng thầu thi công xây dựng Dự án án Cao ốc phức hợp TTC TTC Plaza Đà Nẵng (Nguồn: Coteccons)

Trong lĩnh vực công trình dân dụng, tháng 12/2023, Coteccons là tổng thầu xây dựng Dự án Cao ốc phức hợp TTC Plaza Đà Nẵng, do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) làm chủ đầu tư. Đây là dự án khu phức hợp, bao gồm 18 tầng với 4 sàn thương mại, 126 căn hộ du lịch, 150 phòng khách sạn và hơn 30.000 m2 sàn văn phòng cho thuê. Tổng diện tích sàn xây dựng, lên đến hơn 122.000 m2. Dự án đã được khởi công ngày 10/1/2024.

Tháng 10/2023, Coteccons được chọn làm nhà phát triển Dự án The Emerald 68, tại TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương), do Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, thuộc phân khúc trung cao cấp, nằm trên khu đất có diện tích gần 8.000 m2, gồm 1 khối với 2 block, cao 39 tầng nổi với gần 800 căn hộ. Dự án đã được khởi công tháng 11/2023…

Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (địa chỉ trụ sở tại Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thành lập năm 2005; người đại diện pháp luật là Lê Đình Thắng.

Công ty CP Xây dựng DIC Holdings có địa chỉ trụ sở tại Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Lê Vũ – Thiên Bảo)

Theo tìm hiểu của PV, DIC Holdings cũng là nhà thầu xây dựng có tên tuổi, đã thực hiện nhiều dự án, gói thầu lớn, nhất là công trình chung cư, tổ hợp dịch vụ khách sạn… của các chủ đầu tư tư nhân.

Đơn cử, đầu năm 2023, Công ty CP Xây dựng DIC Holdings đã ký hợp đồng với Công ty TNHH OSC – Duxton để nhận thầu thi công kết cấu bê tông cốt thép cho phần hầm và phần thân, của Tổ hợp dịch vụ Khách sạn 5 sao DoubleTree by Hilton Vũng Tàu. Tiến độ thực hiện của dự án này là 415 ngày, được tính từ ngày ký hợp đồng (3/1/2023)…