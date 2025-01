Tiềm lực Tập đoàn Long Thuận muốn làm bến cảng hơn 900 tỷ

Theo Báo Đầu tư, Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Nam Cửa Việt và Tập đoàn Long Thuận vừa có báo cáo đề xuất dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Nam Cửa Việt và khu kho bãi, hậu cần cảng (Quảng Trị).

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Nam Cửa Việt và khu kho bãi, hậu cần cảng được dự kiến triển khai xây dựng tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, do Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Nam Cửa Việt (là thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Long Thuận) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 934,5 tỷ đồng.

Dự án sử dụng nguồn vốn tự có, tự huy động của Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Nam Cửa Việt và hỗ trợ vốn từ Công ty cổ phần Tập đoàn Long Thuận, thời hạn thực hiện 50 năm tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ đi vào khai thác vào năm 2028.

Thông tin trên Báo Quảng Trị cho biết thêm, dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Nam Cửa Việt dự kiến xây dựng trên diện tích 16,69 ha gồm 2 cầu cảng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 5.000 tấn, công suất thiết kế 2,7 triệu tấn/năm.

Ngoài ra, khu kho bãi, hậu cần cảng dự kiến triển khai trên diện tích 8,74 ha. Mục tiêu dự án phục vụ nhu cầu tập kết, lưu kho, lưu bãi, các dịch vụ logistics, trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ thông quan hàng bưu chính, chuyển phát nhanh...

Phối cảnh mô phỏng dự án Bến cảng tổng hợp Nam Cửa Việt và Khu kho bãi, hậu cần cảng thuộc Khu bến cảng Cửa Việt. (Ảnh: Báo Quảng Trị).

Về Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Thuận (gọi tắt Tập đoàn Long Thuận), trên website công ty giới thiệu được thành lập từ năm 2012, trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp hoạt động chính trong các lĩnh vực: năng lượng, nông sản, đầu tư và kinh doanh dịch vụ cảng, dịch vụ logistics...

Theo VietnamFinance, lúc mới thành lập, Tập đoàn Long Thuận có vốn điều lệ ở mức 20 tỷ đồng do ông Dương Thanh Hải (sinh năm 1980) làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quảng trị. Năm 2018, Tập đoàn Long Thuận nâng vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng và đến năm 2021 ở mức 600 tỷ đồng.

Tập đoàn Long Thuận bao gồm các đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Tập đoàn Long Thuận, Công ty cổ phần đầu tư Long Thuận và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Long Phước.