Lạ kỳ những chuyến bay chỉ chở một hành khách

Ngày 3/4 vừa qua, đài CNN đăng tải câu chuyện về một người đàn ông bị "sốc" khi phát hiện mình là hành khách duy nhất trên chiếc Boeing 737-800. Ảnh: CNN. Theo đó, ông Skirmantas Strimaitis đặt vé 1 chiều từ Vilnius - Lithuania đến Bergamo – Ý vào ngày 16/3. Máy bay có sức chứa 189 người, nhưng chỉ có một mình ông Skirmantas Strimaitis cùng với 2 phi công và 5 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: IOL. Sau khi kiểm tra lại ở sân bay, ông Strimaitis được trả lời rằng ông là hành khách duy nhất trên chiếc Boeing 737-800. Ảnh: BGR. Giải thích với CNN, Công ty Novaturas cho biết họ đã thuê một chuyến bay từ Bergamo đến Vilnius cho một nhóm khách hàng vào ngày hôm đó. Để tránh máy bay về không, vé một chiều được bán cho chuyến trở về và ông Strimaitis là người duy nhất mua vé. Ảnh: Abc11. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay chở một hành khách duy nhất. Năm 2017, bà Karon Grieve lên chuyến bay của hãng hàng không Jet2 từ Glasgow (Scotland) đến Crete (Hy Lạp) và bất ngờ vì không có hành khách nào khác trên khoang. Ảnh: Dailystar. Một mình chiếm trọn cả máy bay, bà Karon được tiếp đãi như hành khách hạng thương gia với bữa ăn miễn phí và quyền lựa chọn ngồi bất kỳ ghế nào bà muốn. Ảnh: Thesun. Cô Beth VerSteeg cũng có một trải nghiệm đáng nhớ khi một mình trên chiếc máy bay từ New York đến Washington (Mỹ) do hãng hàng không đã xếp nhầm lên chuyến bay chỉ dành cho nhân viên của hãng. Ảnh: Mirror. Năm 2016, chị Zhang trở thành hành khách vô cùng may mắn trên chuyến bay một người của hãng China Southern (Trung Quốc). Ảnh: CEN. Chuyến bay lẽ ra phải cất cánh từ 2h40 ngày 31/1 nhưng đã phải trì hoãn đến hơn 10 giờ sau đó để "tìm thêm người đồng hành" với chị Zhang nhưng không thành công. Ảnh: CEN. Dù chậm trễ nhưng chị Zhang không mấy phiền lòng vì sự cố này. Ảnh: CEN. Video: Khám phá công nghệ sản xuất máy bay khủng. Nguồn: Vietnamnet.

