Quảng Bình: Dự án 1.600 tỉ trên đất "vàng" đắp chiếu chục năm

Dự án quy mô 1600 tỉ đồng



Thực hiện xã hội hóa trong đầu tư phát triển các bệnh viện, phòng khám chất lượng cao ở Quảng Bình; năm 2009, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An (Công ty) đã có hồ sơ thuê đất để xây dựng bệnh viện chất lượng cao.

Ngày 12/1/2009, ông Nguyễn Hữu Hoài – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An thuê đất để xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Bình An. Diện tích cho thuê 14.186m2 thuộc Tiểu khu 10 (nay là tổ dân phố 10), phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Thời gian cho thuê đất 50 năm; Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Ngày 5/5/2009, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 925/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An thuê thêm 834m2 đất để mở rộng khu vực xây dựng Bệnh viện Bình An.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Bình An đầu tư 1.600 tỉ, khởi công từ năm 2011 xong đắp chiếu giữ đất.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, thủ tục, ngày 15/12/2011 Công ty làm lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình An trong sự tham dự chứng kiến của các quan chức, sở, ban ngành và đông đảo người dân tỉnh Quảng Bình.



Theo thiết kế, Bệnh viện Đa khoa Bình An có diện tích khu nhà chính khám và điều trị rộng 9.600m2, diện tích sàn 26.000m2. Bệnh viện có quy mô 7 tầng, gồm 21 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với 250 giường bệnh nội trú, có 6 phòng mổ theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Ngoài ra Bệnh viện còn chế biến cung cấp phục vụ nước uống vô trùng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên. Bệnh viện còn thiết kế phân xưởng xử lý rác thải tại chỗ thành nguyên liệu phục vụ thị trường. Hệ thống nhà ở cho người nhà bệnh nhân, nhân viên và khu nhà tang lễ. Tổng kinh phí thực hiện dự án Bệnh viện Bình An gần 1.600 tỉ đồng, do công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An và công ty Thương mại Tài chính Hoa Kỳ hợp tác đầu tư.

Đơn vị thi công là công ty TNHH Xây dựng Đình Thái. Bệnh viện Đa khoa Bình An là bệnh viện đa khoa chất lượng cao đầu tiên được xây dựng tại Quảng Bình, góp phần thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Gần 15.000m2 đất ở trung tâm thành phố Đồng Hới cho Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình An bỏ hoang cả chục năm nay.

Đắp chiếu trên “đất vàng” Đồng Hới



Vị trí xây dựng Bệnh viện Đa Khoa Bình An nằm ở đường Phong Nha, phường Nam Lý, gần với các cơ quan, sở, ban ngành của tỉnh Quảng Bình. Đây được xem là vị trí trung tâm, “đất vàng” của thành phố Đồng Hới.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Bình An có vị trí đẹp, quy mô lớn; thế nhưng sau gần 10 năm khởi công xây dựng, đến nay vẫn nguyên đất trống còn hoang sơ cỏ dại. Chủ đầu tư chỉ mới dựng tường bao, xây một dãy nhà 2 tầng chưa xong phần xây thô, và lập một lán công trường bảo vệ vật tư trong khu đất.

Ông Hoàng Điểm, người dân ở phường Nam Lý cho biết “khu vực cấp đất cho dự án xây dựng Bệnh viện Bình An ngày trước phần lớn là đất trồng lúa của người dân, đất giao thông và đất thủy lợi. Khi có các dự án đầu tư về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội thì người dân rất đồng tình ủng hộ. Thế nhưng, dự án Bệnh viện này họ triển khai thu hồi đất xong rồi để đó, không triển khai thì chính quyền phải thu hồi đất để trả lại cho người dân. Không thể giam đất như vậy được”.

Ông Nguyễn Văn Tuế - Chủ tịch UBND phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới) cho rằng Dự án thu hồi đất đã hơn 10 năm rồi, nếu chủ đầu tư không có năng lực tài chính để thực hiện thì trả lại đất, nếu không thì tỉnh cần sớm thu hồi.

Quyết định cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An thuê đất của UBND tỉnh Quảng Bình.

"Trong 12 tháng liền không sử dụng đất, hoặc sử dụng không đúng mục đích thì khu đất sẽ bị thu hồi".

“Các cơ quan ban ngành cũng đã nhiều lần kiểm tra về dự án này. Qua nắm tình hình, họ (công ty) cũng hứa sẽ thực hiện, nhưng họ đang xin kêu gọi đầu tư, giải ngân vốn. Dự án chậm trễ người dân cũng bức xúc, bởi trước đây thu hồi đất để làm bệnh viện thì họ đồng tình, chứ thu hồi cho doanh nghiệp khác, làm các dự án khác thì dân không đồng tình. Người dân cũng yêu cầu doanh nghiệp không có năng lực tài chính thì trả lại đất cho người dân” – ông Tuế cho biết.



Cũng theo chủ tịch UBND phường Nam Lý, để tránh bị thu hồi đất, phía doanh nghiệp trong năm 2017 đã cho xây thô tầng 1 ngôi nhà, năm 2018 xây thô tầng 2 ngôi nhà này. Sang năm 2019, công ty chưa tiến hành xây dựng gì cả.

Trong các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An thuê đất, UBND tỉnh yêu cầu “trong thời gian 12 tháng liền Công ty không sử dụng đất, hoặc sử dụng không đúng mục đích thì khu đất cho thuê sẽ bị thu hồi”.

Được biết, Bệnh viện Đa khoa Bình An là bệnh viện chất lượng cao đầu tiên ở Quảng Bình được khởi công xây dựng theo chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư các bệnh viện, phòng khám tư nhân chất lượng cao của tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, công trình đang nằm “đắp chiếu” nhiều năm qua khiến người dân bức xúc đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cần đánh giá lại dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư để sớm có biện pháp giải quyết.