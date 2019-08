Thực hư việc vì làm tổng thống Mỹ, ông Trump mất 5 tỷ USD

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump than thở ông mất đi 3-5 tỷ USD kể từ khi bước vào Nhà Trắng. Sự thật có phải như vậy?

Theo NBC News, khi phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Monaca, Pennsylvania hôm 13/8, ông Donald Trump cho biết: “Làm tổng thống khiến tôi mất đi cả một gia tài”. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: “Tôi mất khoảng 3-5 tỷ USD. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Nếu bạn giàu thì bạn chẳng quan tâm đến những thứ đó”.

Ông Trump giải thích ông tốn rất nhiều tiền thuê đội ngũ luật sư để đối phó với hàng loạt vụ kiện tụng. Rất khó để kiểm chứng những con số ông Trump đưa ra, bởi ông không công bố hồ sơ thuế thu nhập cá nhân, điều mà bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng phải thực hiện.

Ông chủ Nhà Trắng thực sự mất một số tiền khổng lồ đến vậy? Theo Forbes, tổng tài sản của ông Trump tính đến ngày 21/8 là 3,1 tỷ USD. Trong khi đó, Bloomberg Billionaire Index xác định ông Trump sở hữu 2,9 tỷ USD.

Forbes xác định ông Trump đang sở hữu 3,1 tỷ USD. Ảnh: Getty Images.

Forbes cho biết hồi tháng 3/2016, trước khi Tổng thống Trump trở thành tổng thống Mỹ, tài sản của ông đạt 4,5 tỷ USD. Như vậy, theo cách tính của Forbes, tổng tài sản của tỷ phú New York sụt giảm khoảng 1,4 tỷ USD trong hơn 3 năm qua. Chưa đến mức 3-5 tỷ USD, nhưng đây cũng là con số rất lớn.



Tuy nhiên, Forbes khẳng định tài sản của ông Trump chỉ sụt giảm khoảng 200 triệu USD trực tiếp vì việc ông làm tổng thống Mỹ. Tiền thuê đội ngũ luật sư chỉ vào khoảng vài triệu USD. Ông Trump từng bị phát hiện nói dối về quy mô căn penthouse tại New York, nên tài sản thực tế của ông bị tính sụt vài chục triệu USD.

Gia đình ông Trump sở hữu một số mặt bằng bán lẻ, nhưng bán lẻ vấp phải sự cạnh tranh dữ dội của thương mại điện tử, và đây là yếu tố khiến tài sản của ông Trump giảm khoảng 100 triệu USD.

Số khách đến khu resort và sân golf Trump National Doral của ông Trump tại Florida bắt đầu giảm sút đáng kể từ đầu năm 2016, khi ông tranh cử tổng thống Mỹ. Nguồn thu từ bất động sản cho thuê tại New York và Chicago của Trump Organization cũng sụt giảm.

Tòa nhà Trump Tower tại New York. Ảnh: Fortune.

Hàng loạt doanh nghiệp từng mua bản quyền thương hiệu Trump như Macy’s và Serta đã bỏ chạy ngay từ khi ông Trump tranh cử tổng thống. Đến nay, vẫn chưa có công ty nào thay thế.



Dẫu tài sản của ông Trump sụt giảm tới 1,4 tỷ USD so với hồi đầu năm 2016, ông vẫn đứng thứ 715 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Thậm chí ông còn thăng hạng so với năm 2018 (hạng 766). Lý do là tài sản của ông không tăng nhưng tài sản của các tỷ phú khác sụt giảm.

Dù giữ chức tổng thống Mỹ, ông Trump vẫn sở hữu nhiều bất động sản như khách sạn, sân golf, văn phòng cho thuê. Tổng tài sản của ông Trump bao gồm 1,47 tỷ USD bất động sản ở New York, 630 triệu USD bất động sản ngoài New York, 500 triệu USD sân golf và câu lạc bộ, 310 triệu USD tiền mặt và các tài sản cá nhân khác, 170 triệu USD tiền kinh doanh thương hiệu cá nhân.

Trong tài khoản ngân hàng của ông Trump có khoảng 50 triệu USD, đem lại cho ông 1 triệu USD tiền lãi. Ông Trump còn giữ khoảng 250.000 USD vàng.