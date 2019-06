"Độ" bất động sản là "độ" Trump: Tổng thống Mỹ vừa đút túi trăm triệu đô

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục duy trì hoạt động thương trường sau khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. So với sự sụt giảm giai đoạn 2017-2018, khối tài sản của Tổng thống Trump vừa “lội ngược dòng” và tăng lên mức 3 tỷ USD.

Theo Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thêm tới 5% so với năm trước, hiện ước đạt 3 tỷ USD. Sự phục hồi này chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản, trong khi chuỗi kinh doanh câu lạc bộ sân golf và nghỉ dưỡng vẫn ế ẩm.



Tài sản tăng lên nhờ bất động sản

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục duy trì hoạt động thương trường sau khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông từ chối công khai các báo cáo tài chính của mình. Trong khi đó, các thông tin tự cung cấp về tài sản của bản thân ông Trump thường gây nghi ngờ.

Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, Donald Trump từng là một tỷ phú thành công. Ảnh: Bloomberg.

Bloomberg đã tiến hành thu thập từ nhiều nguồn, trong đó tham chiếu báo cáo tài chính được công bố hôm 16/5 cho thấy sau khi sụt giảm ở giai đoạn 2017-2018, năm nay tài sản của Tổng thống Mỹ đã tăng thêm đáng kể.

Tài sản hiện tại của ông Trump tương đương hồi năm 2016, thời điểm trước khi vị này bước vào Nhà trắng. Năm ngoái, giá trị tài sản ròng của ông Trump vào khoảng 2,8 tỷ USD.

Theo tính toán, khối tài sản khổng lồ của “đế chế” Trump trồi sụt phụ thuộc vào giá trị của các bất động sản. Đặc biệt, tài sản này phụ thuộc vào 2 tòa tháp tại địa chỉ 1290 Avenue of the Americas (New York) và 555 California Street (San Francisco).

Hai bất động sản này đã tăng khoảng 160 triệu USD trong năm ngoái. Giá trị của tòa Trump Tower đã tăng 27% lên tới 440 triệu USD trong khi tòa văn phòng đặt tại 40 phố Wall ở Manhattan (New York) tăng 13% lên 480 triệu USD.

Thông qua quỹ tín thác Vornado Realty Trust, ông Trump góp 30% cổ phần vào 2 toà nhà này. Còn lại 70% hiện thuộc về người đứng đầu Vornado và cũng là người bạn của ông, Steven Roth.

Do tỷ lệ vốn hóa cho các văn phòng giảm mạnh, thu nhập ròng tăng đột biến nên giá trị cổ phần của Tổng thống Trump tại 2 bất động sản tăng tới 33% trong năm ngoái, hiện được đánh giá vào khoảng 765 triệu USD.

Như vậy, nhờ vào bất động sản, ông chủ Nhà Trắng đã "đút túi" thêm khoảng 200 triệu USD trong năm qua.

Bất động sản "cân" toàn bộ danh mục đầu tư

Sự tăng trưởng của mảng bất động sản chính là điểm sáng, “cân” toàn bộ danh mục tài sản đầu tư của Tổng thống Mỹ. Trong khi đó các tài sản lâu năm như các khu nghỉ dưỡng và sân golf đã giảm xuống còn 525 triệu USD (chiếm 19% trong tổng giá trị tài sản).

Ngoài ra có thể kể đến các mảng kinh doanh ảm đạm của Tổng thống Trump như chuỗi bất động sản bán lẻ ở Manhattan, chung cư hạng sang tại tại 502 Park Ave (New York), khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida)...

Hai bất động sản được quản lý bởi quỹ Vornado Realty Trust mà Tổng thống Donald Trump góp 30% cổ phần đã tăng giá mạnh trong năm qua. Ảnh: Bloomberg.

Dù nhiều sức ép nhưng Tổng thống Mỹ vẫn kiên quyết không công khai báo cáo tài chính cá nhân. Tuy nhiên thông qua Trump Organization, tổ chức được ủy thác quản lý tài sản, người ta vẫn có thể ước chừng phần nào tài sản của Tổng thống Mỹ. Quản lý quỹ này chính là 2 con trai lớn Jr. và Eric Trump cùng với CFO Allen Weisselberg.

Dù vay thêm 11 triệu USD để mua ngôi nhà tại Florida, nợ ngân hàng của ông Trump vẫn ổn định ở mức 550 triệu USD. Chủ nợ lớn nhất vẫn là của ngân hàng Deutsche Bank.