Thoái vốn 6 công ty con, Yeah1 kỳ vọng thu hơn 800 tỷ đồng

Theo đó, Yeah1 dự kiến chuyển nhượng cổ phần tại 6 công ty con bao gồm CTCP YAG Entertainment, CTCP Công nghệ Thương mại Giga1, CTCP Tập đoàn Care, CTCP Giải trí ANA, CTCP Đầu tư và Sản xuất Phim Đại Sứ Trẻ và CTCP Appnews Việt Nam.

Nếu thành công, thương vụ này có thể mang lại cho Yeah1 khoảng 826 tỷ đồng, tính theo mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cp.

Cụ thể, Yeah1 dự định bán: 1,56 triệu cổ phiếu tại CTCP YAG Entertainment, tương đương 85% vốn điều lệ; 36 triệu cổ phiếu tại CTCP Công nghệ Thương mại Giga1, tương đương 99,99% vốn điều lệ; 40 triệu cổ phần tại CTCP Tập đoàn Care, tương đương 99,97% cổ phần; 2,97 triệu cổ phiếu tại CTCP Giải trí ANA, tương đương 99% vốn; 0,73 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư và Sản xuất Phim Đại Sứ Trẻ, tương đương 73% vốn; 1,33 triệu cổ phần tại CTCP Appnews Việt Nam, tương đương 70% vốn.

Động thái thoái vốn này của Yeah1 diễn ra trong bối cảnh ngành truyền thông đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Yeah1 vẫn đặt mục tiêu cho năm 2024 với doanh thu 800 - 1.100 tỷ đồng, tăng khoảng 94% - 167% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 65 - 105 tỷ đồng, tăng 145% - 296% so với năm 2023.

Trong quý I/2024, Yeah1 ghi nhận doanh thu gần 74 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Mảng khai thác bản quyền mang về gần 27 tỷ đồng với biên lợi nhuận gộp lớn đến 82%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, chiếm 36 tỷ đồng, cao gấp 6,3 lần so với cùng kỳ. Đây là khoản lợi nhuận được ghi nhận do chuyển nhượng các khoản đầu tư. Kết quả, Yeah1 mang về 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp 3 lần so với thực hiện năm 2023.

Bà Lê Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Yeah1, cho biết các công ty truyền thông thường có doanh thu cao vào quý III-IV và chậm lại trong 2 quý đầu năm. Bà Thảo cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng đạt được mục tiêu doanh thu tối thiểu 800 tỷ đồng trong năm 2024.

Ngoài việc thoái vốn, Yeah1 cũng đang có kế hoạch phát hành thêm 54,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhằm tăng cường năng lực tài chính và thực hiện các kế hoạch kinh doanh mới, M&A, cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động. Nếu thương vụ diễn ra thành công, vốn điều lệ Yeah1 dự kiến tăng lên 1.918 tỷ đồng.