Mua cổ phần gấp 160 lần mệnh giá, Yeah 1 tiềm lực cỡ nào?

Theo An ninh tiền tệ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với doanh thu thuần 411,6 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 26,5 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với năm ngoái.



Theo đó, trong năm 2023, Yeah1 đã thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của hai công ty. Đáng chú ý là việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (Netlink Việt Nam).

Cụ thể, theo Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần Số 60/2302/HĐCNCP/YEG-NAK và Số 61/2302/HĐCNCP/YEG-PTNH ngày 14/2/2023, Yeah1 đã nhận chuyển nhượng 27.000 cổ phần của ông Nguyễn Anh Khoa và 36.000 cổ phần của bà Phạm Thi Ngọc Hiếu. Giá trị lần lượt là 44,14 tỷ đồng và 58,85 tỷ đồng, tương đương mức giá chuyển nhượng hơn 1,6 triệu đồng/cổ phần.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Yeah1 sở hữu 35% cổ phần của Netlink Việt Nam và hạch toán công ty này trở thành công ty liên kết từ ngày 14/2/2023 với tổng giá trị khoản đầu tư hơn 103 tỷ đồng.

Yeah1 hoàn tất mua cổ phiếu của Netlink Việt Nam với giá cao gấp 160 lần mệnh giá

Điều đáng nói là mức giá chuyển nhượng cổ phần Netlink Việt Nam trong thương vụ trên là rất cao so với thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và với mặt bằng các công ty công nghệ nói riêng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam được thành lập tháng 11/2020, có trụ sở tại Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban đầu, công ty chỉ có vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1989). Chủ sở hữu Netlink Việt Nam là Công ty cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 (công ty con do Yeah1 sở hữu 100%).

Tháng 4/2022, Netlink Việt Nam thay đổi người đại diện pháp luật là Chủ tịch Lưu Thị Phương Hoa (sinh năm 1974). Ba tháng sau, công ty tiếp tục đổi chủ nhưng thương vụ chuyển nhượng không được tiết lộ. Đến t háng 12/2022, ông Lê Thành Nhu (sinh năm 1992) thay thế bà Lưu Thị Phương Hoa làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật Netlink Việt Nam.

Cấp nhật đăng lý doanh nghiệp tại thời điểm cuối tháng 12/2022 cho thấy, cổ đông sáng lập Netlink Việt Nam lúc này gồm: Bà Phạm Thị Ngọc Hiếu chiếm 20% (tương ứng 360 triệu đồng), ông Nguyễn Anh Khoa chiếm 29% (522 triệu đồng), bà Nguyễn Diệp Anh chiếm 51% (918 triệu đồng).



Đến tháng 2/2024, ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1989) trở lại làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Netlink Việt Nam. Ngoài ra, ông Dũng hiện còn đứng tên đại diện tại Công ty TNHH M2B Việt Nam, Công ty cổ phần Founders Capital.

Ngày 28/12/2021, Yeah1 thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn của CTCP Công nghệ thương mại Giga1 tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam, giá trị gốc đầu tư 1,8 tỷ đồng.

Tại BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Yeah1 cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Netlink Việt Nam và Netlink Online Corporation với tổng giá trị chuyển nhượng 270 tỷ đồng, ghi nhận khoản lãi 251,8 tỷ đồng vào kết quả kinh doanhhợp nhất. Đây là một trong các thương vụ được cho là để "làm đẹp" báo cáo tài chính", giúp Yeah1 thoát lỗ năm 2021, từ đó thoát nguy cơ bị hủy niêm yết do lỗ ba năm liên tiếp.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) có doanh thu hơn 157,5 tỷ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ 2022. Ban lãnh đạo cho biết trong kỳ này, doanh thu tăng trưởng mạnh từ mảng quảng cáo trên truyền hình và nền tảng kỹ thuật số. Tổng doanh thu quảng cáo, tư vấn truyền thông trên nền tảng kỹ thuật số, tổ chức sự kiện, tài trợ và quảng cáo trên kênh truyền hình đạt hơn 154 tỷ đồng. Mức này tăng 82,5% so với cùng kỳ năm trước đó.

Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp YEG tích lũy thêm 85% lợi nhuận gộp, đạt gần 84 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 53%.

Trừ đi các chi phí, Tập đoàn Yeah1 lãi sau thuế gần 19 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ 2022. Doanh thu và lãi trong quý này đều cao nhất hai năm qua. Nếu không tính quý IV/2021 khi YEG lãi lớn từ thoái vốn công ty con, đây là giai đoạn kinh doanh hiệu quả nhất của họ từ năm 2019.

Lũy kế cả năm 2023, Yeah1 có gần 411 tỷ đồng doanh thu và hơn 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 31% và 25% so với năm 2022. Công ty còn cách chỉ tiêu doanh thu hơn 3%, nhưng vượt khoảng 4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.