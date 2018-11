Thiệt mạng vì những lý do khó tin trong ngày Black Friday

Là ngày hội mua sắm lớn nhất hành tinh nhưng sau mỗi mùa Black Friday những con số thống kê lại khiến người ta giật mình sợ hãi, trong đó có những cái chết hy hữu vì những lý do không thể ngờ đến.

Nếu là một tín đồ shopping, bạn sẽ không thể không biết tới Black Friday - ngày hội mua sắm lớn bậc nhất, khi mọi brand đều sale đến "kịch sàn".



Black Friday được ấn định diễn ra vào thứ 6 đầu tiên sau ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) hàng năm. Vào ngày này, hàng chục nghìn mặt hàng trên khắp nước Mỹ sẽ đồng loạt giảm giá và người dân đổ xô đi mua sắm. Đây được coi là một phần của văn hóa Mỹ và ngày nay lan rộng ra rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Thế nhưng, ngày hội mọi tín đồ mua sắm trên thế giới đều ngóng chờ lại có một góc khuất ít người biết đến. Theo thống kê tại Mỹ từ năm 2010 cho đến nay, đã có 10 người chết và 111 người bị thương do chen lấn và ẩu đả trong ngày thứ 6 đen tối này. Thậm chí ở nhiều nơi còn diễn ra nổ súng vì tranh giành những sản phẩm giảm giá.

Tồi tệ nhất phải kể đến sự kiện diễn ra vào năm 2008 khi một người đàn ông bị đám đông chen lấn và chà đạp tới chết. Một công nhân tại một hệ thống siêu thị tại New York thậm chí còn bị chết ngạt do đám đông 2.000 người phá cửa xông vào, 11 người mua hàng khác cũng bị thương do bạo lực trong đó có cả phụ nữ có thai.

Cũng trong năm này, đã từng có một người đàn ông bị giết tại Wal-Mart khi đang tranh giành đồ với người khác. Có lẽ đây là năm đen tối nhất trong lịch sử Black Friday.

Năm 2012, 2 người bị bắn bên ngoài một hệ thống siêu thị tại bang Florida khi tranh giành nhau một chỗ đậu xe.

Cũng trong ngày này, ông Arvind Tandel, 48 tuổi, đã lái xe về nhà từ chuyến đi mua sắm cùng với vợ và bốn cô con gái tuổi từ 12 đến 24. Ông đã mất lái trong trạng thái buồn ngủ khiến chiếc xe gặp tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến cái chết của hai con gái.

Năm 2013, Black Friday diễn ra tại Boston Walmart là một sự kiện được rất nhiều người săn đón vì hàng hóa giảm sâu đến mức khó tin. Một cô bé 11 tuổi bị đám đông xô đẩy, dẫm đạp vì bận mua sắm. Vẫn là những sự thờ ơ đến khó tin của các tín đồ mua sắm. Mãi đến một lúc sau, cảnh sát mới tiếp cận được hiện trường.

Cũng trong ngày Black Friday năm 2013, một thanh niên 19 tuổi ở bang Bắc Carolina đã ngủ gật trong khi lái xe sau khi đi mua sắm về. Anh đã đâm vào bảng hiệu của một trạm xăng và tử vong sau đó.

Trong ngày Black Friday năm 2014, hai cựu nhân viên của một cửa hàng ở Fort Worth, Texas đã đánh đập, bóp cổ và thiêu chết người quản lý cửa hàng để cuỗm đi khoản tiền bán hàng trong ngày này.

Năm 2016, ông Isidro Zarate ở San Antonio đã lao vào can ngăn khi thấy một phụ nữ bị một người đàn ông đánh đập tại bãi đậu xe ở khu mua sắm Walmart. Kết quả là ông đã bị kẻ thủ ác bắn chết.

Ông Isidro Zarate ở San Antonio đã bị giết vào ngày Black Friday 2016. Ảnh: San Antonio Express-News. Trong cùng ngày, tại thành phố Reno ở bang Nevada, một người bán hàng đã lái xe đâm chết một người khác ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại Walmart. Cảnh sát cho biết, vụ án bắt nguồn từ việc tranh chấp chỗ để xe trong ngày Black Friday giữa hai người.



Cũng trong ngày Black Friday năm 2016, hai người đã bị bắn, trong đó một người tử vong tại bãi đậu xe của một trung tâm thương mại ở phía Nam New Jersey. Cảnh sát đã không xác định được hung thủ cũng như nguyên nhân gây án trong vụ việc này.

Năm 2017, cảnh sát buộc phải yêu cầu một trung tâm mua sắm ở Missouri đóng cửa vì có 5 người bị thương do bạo lực diễn ra tại đây.

Black Friday 2018 vừa qua, tại Mỹ, một thiếu niên đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau một vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm ở Alabama. Các nhà chức trách cho biết tai nạn xảy ra vào lúc 19h30 ngày 22/11 tại Riverchase Galleria ở Hoover, ngoại ô Birmingham, bang Alabama. Trước khi rút súng ra, hai thiếu niên đã đánh nhau.