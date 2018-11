Kinh nghiệm không bị “cháy ví” khi mua sắm ngày Black Friday

Trong ngày Black Friday, cần phải có một chiến lược mua sắm hoàn hảo, nhất là khi bạn muốn bỏ ra ít nhất nhưng thu về nhiều nhất. Ảnh: The Star. Nên vạch sẵn kế hoạch nhu cầu mua sắm của mình, để vừa có thể thỏa mãn cơn nghiện mua sắm vừa hợp túi tiền. Ảnh: BBC. Hạn chế tối đa những món đồ không cần thiết. Bởi, một sản phẩm dù có rẻ đến mấy nhưng bạn không có nhu cầu sử dụng thì cũng đều trở nên lãng phí. Ảnh: ABCnews. Tất cả các cửa hàng đều công bố chương trình giảm giá từ 3 – 5 ngày trước ngày Black Friday. Vì thế, hãy tranh thủ so sánh giá của từng sản phẩm để chọn sản phẩm có giá tốt nhất. Ảnh: NBC News. Người tiêu dùng thông minh luôn phải tỉnh táo trước những con số khuyến mãi khủng. Lời khuyên là hãy chọn khuyến mại đã biết giá. Ảnh: Daily Express. Bởi, những con số giảm giá khủng từ 50% có thể khiến bạn bỏ ngay món đồ vào giỏ hàng mà không cần biết chính xác giá của nó. Ảnh: Wat If. Bên cạnh đó, người mua cũng nên cân nhắc việc dùng tiền mặt để shopping thay vì dùng thẻ tính phí để không bị “vung tay quá trán” cho ngày mua sắm Black Friday. Ảnh: CBC. Ngoài hình thức giảm giá trực tiếp, nhiều sản phẩm cũng được bán dưới dạng "combo" nhưng giá tiền rẻ hơn chi phí thực của hai món cộng lại. Ảnh: RT. Trong trường hợp này, điều bạn cần làm là kiểm tra thật kỹ hạn sử dụng của cả 2 mặt hàng và tìm kiếm "đồng minh" để vừa được mua hàng giảm giá lại vừa đủ số lượng mình cần. Ảnh: Which. Video: Đánh nhau giành đồ ngày hội mua sắm Black Friday. Nguồn: Youtube.

