Cảnh xếp hàng, dựng lều săn hàng Black Friday trên khắp thế giới

Black Friday là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ. Với nhiều người dân Mỹ, mùa Black Friday thậm chí bắt đầu từ nhiều ngày trước. Ảnh: Patch. Bất chấp thời tiết lạnh giá, người Mỹ vẫn mang lều trại, chăn đệm đến trước cửa siêu thị săn hàng giảm giá. Ảnh: ABC 13. Họ mang theo cả máy sưởi, đồ ăn đến chờ bên ngoài siêu thị của Best Buy tại The Woodlands (Texas). Ảnh: ABC 13. Tại một siêu thị Best Buy ở bang Delaware, Mike Farrar và bạn gái đến trước cửa siêu thị sớm hơn 2 ngày so với giờ mở cửa. Ảnh: Delaware Online. Không chỉ mang ghế gập, lều trại, chăn, đồ ăn... cặp đôi còn đưa theo cún cưng đi cùng. Ảnh: Delaware Online. Những chiếc lều đã được dựng sẵn tại một cửa hàng Best Buy khác ở Mỹ. Ảnh: Wsvn. Việc cắm trại trước cửa siêu thị săn hàng giảm giá ngày Black Friday được xem là hoạt động quen thuộc của người Mỹ từ nhiều năm nay. Ảnh: NBC. Bên ngoài cửa hàng Robinsons (tại The Heeren, Singapore) cũng xuất hiện hàng dài khách xếp hàng chờ khuyến mãi dịp Black Friday. Ảnh: Straitstimes. Trước ngày hội mua sắm Black Friday, dòng người chen nhau xếp hàng dài trước một cửa hàng Amazon trên phố Shoreditch tại London (Anh). Ảnh: Bloomberg. Cửa hàng Amzon này được giới thiệu là có nhiều hàng giảm giá tốt nhất mùa Black Friday năm nay. Đi kèm với đó còn có dịch vụ giao hàng nhanh. Ảnh: Bloomberg. Video: Chen chân mua hàng ngày Black Friday. Nguồn: Youtube.

