Bên trong nhà máy sản xuất pháo hoa Z121 ngày cận Tết Nguyên đán 2024

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí làm việc của những người lính thợ bên trong các phân xưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) vẫn tất bật, khẩn trương. Dịp Tết năm nay, Nhà máy Z121 đã sản xuất trên 6 triệu sản phẩm pháo hoa, gấp đôi sản lượng năm 2022 để phục vụ nhu cầu thị yếu người dân. Trong đó, nhà máy đã nghiên cứu và cho ra mắt 3 loại sản phẩm pháo hoa mới, gồm: Giàn phun viên đặc biệt 2023, giàn phun hoa 2023 và giàn nhấp nháy 2023. Các sản phẩm pháo hoa mới, cung ứng ra thị trường năm nay đều có hiệu ứng về âm thanh, ánh sáng, màu sắc đẹp, rõ nét hơn, với chiều cao tầm bắn của sản phẩm cũng được cải tiến, lượng khói giảm hơn so với các mẫu trước đó. Đây là công đoạn đổ keo lên đế để cố định và chống ẩm phần ngòi dẫn cháy cho từng giàn pháo. Để tạo ra sản phẩm pháo hoa tuyệt đẹp, đằng sau đó là cả một sự kỳ công chế tạo nhiều phần khác nhau. Mỗi giàn pháo phun viên có 25 hoặc 36 ống. Giàn được kiểm tra, đóng dấu định danh, sau đó chuyển đi phân xưởng khác. Việc kiểm tra được công nhân thực hiện kỹ lưỡng 100% ống các giàn pháo hoa để phát hiện giàn nào bị dập vỡ ngòi, hoặc keo lọt lỗ…, tránh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Người lính thợ Nhà máy Z121 tỉ mỉ từng công đoạn hoàn thiện sản phẩm pháo hoa. Sôi nổi khí thế thi đua lao động sản xuất pháo hoa bên trong các phân xưởng Nhà máy Z121, để phục vụ nhân dân trên mọi miền Tổ quốc. Đây là công đoạn tạo viên màu. Công nhân cẩn thận, tỉ mỉ trong từng lớp thuốc tạo màu. Bằng những công nghệ tạo hiệu ứng khác nhau sẽ cho sản phẩm pháo hoa theo nhu cầu. Các viên màu nếu đạt chất lượng sẽ được chuyển sang khu vực tổng lắp. Viên màu được công nhân đong vào các ống pháo theo tỷ lệ, nhằm đảm bảo lượng thuốc, viên màu đồng đều giữa các ống pháo. Đại tá Trần Anh Mạnh - Phó giám đốc Nhà máy Z121 cho biết, đơn vị đã tập trung nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư thêm thiết bị, máy móc, mở rộng nhà xưởng sản xuất để nâng cao chất lượng sản xuất, đáp ứng về số lượng và chủng loại pháo hoa tốt hơn. Bên cạnh đó, nhà máy cũng cải tiến để ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm. Để tránh hàng giả kém chất lượng, Nhà máy Z121 đưa tem và mã QR Code biến đổi trên mỗi sản phẩm để người mua nhận diện thương hiệu chính hãng, truy xuất được nguồn gốc. Để phân biệt được sản phẩm pháo hoa thật/giả, người dân sử dụng điện thoại thông minh có ứng dụng quét mã QR để tra cứu thông tin sản phẩm, hạn sử dụng, thời gian sản xuất. Người dân cũng có thể quan sát bằng mắt thường để phân biệt hàng thật/giả, như bao bì không sắc nét, chữ in không được rõ ràng. Nghị định 137/2020/NĐ-CP đã cho phép người dân được sử dụng các sản phẩm pháo hoa chính hãng, an toàn được Nhà máy Z121 nghiên cứu và sản xuất. Các sản phẩm pháo hoa đã được phân phối tại hơn 400 cửa hàng của Nhà máy Z121, với giá bán đúng giá niêm yết, sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết Nguyên đán 2024.

