“Thay máu” lãnh đạo cấp cao, SAM Holdings đang kinh doanh sao?

Mới đây, Công ty cổ phần Sam Hodings (mã SAM - sàn HOSE) có thông báo miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng Lê Sơn, thời gian miễn nhiệm từ ngày 12/11 và miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Trần Việt Anh, thời gian miễn nhiệm từ ngày 12/11. Trước đó, ông Hoàng Lê Sơn có làm đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT với lý do cá nhân (theo báo Đầu tư).



Công ty cổ phần Sam Hodings tiền thân là Công ty cổ phần Sacom - 1 trong hai công ty đầu tiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quyết định năm 2000 của Ủy ban Chứng khoán.

Về tình kinh doanh, quý III/2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Sam Hodings ở mức 8,14 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức lãi 7,58 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của Sam Hodings, lãi ròng quý III/2024 tăng là do tăng doanh thu bán hàng.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, Sam Hodings ghi nhận doanh thu đạt 3.177,21 tỷ đồng, tăng 118,8% và lợi nhuận sau thuế ở mức 82,65 tỷ đồng, tăng 233,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Sam Hodings đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.423,78 tỷ đồng, tăng 4,04% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 80,39 tỷ đồng, tăng 27,85% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, công ty hoàn thành 102,8% so với kế hoạch.

Tính tới ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Sam Hodings tăng 2,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 170,3 tỷ đồng, lên 6.762,2 tỷ đồng.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty đến cuối quý III/2024 tăng 7,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 88,2 tỷ đồng, lên 1.247,2 tỷ đồng và bằng 26,7% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 1.159 tỷ đồng và bằng 25,2% tổng vốn chủ sở hữu).