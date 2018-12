Thành phố nào đang đắt đỏ nhất châu Á?

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer, Thượng Hải (Trung Quốc) là thành phố đắt đỏ nhất châu Á. Ảnh: WSJ. Khảo sát cho thấy, giá hàng hóa và dịch vụ xa xỉ tại Thượng Hải cao nhất châu Á. Người giàu tại Thượng Hải phải trả mức giá cao nhất cho gần như mọi dịch vụ, từ ăn uống, mua sắm, cho tới dịch vụ luật sư… Ảnh: Asianewsphoto. Tại đây, trung bình nữ giới phải chi nhiều hơn khoảng 2.200 USD cho trang sức cá nhân so với nam giới. Ảnh: SCMP. Vị trứ thứ 2 thuộc về Singapore. Chi phí tốn kém cho việc sở hữu xe hơi ở Singapore là nguyên nhân khiến thành phố này lọt vào top thành phố đắt đỏ nhất châu Á. Ảnh: Printest. Hong Kong đứng vị trí thứ 3 với các chuyến bay hạng thương gia thuộc hàng xa xỉ nhất khu vực. Ảnh: Vitours. Tính riêng những mặt hàng xa xỉ thì Seoul - Hàn Quốc lại là thành phố đắt đỏ nhất. Ảnh: Dulichvietnam. Trong khi đó, Kuala Lumpur (Malaysia) là thành phố ít đắt đỏ nhất châu Á về hàng hóa và dịch vụ cao cấp, đặc biệt là khi mua xe hơi hoặc đồ trang sức. Ảnh: Internet. Kuala Lumpur có những ngôi nhà cao cấp giá cả phải chăng nhất ở châu Á. Ảnh: Kuala Lumpur. Theo công bố này, sức mua của phụ nữ ở châu Á đang ngày càng có xu hướng tăng. Ảnh: Branding in Asia. Trong đó, phụ nữ châu Á đang chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm được coi là lĩnh vực quan tâm của nam giới như ô tô, nhà đất...Ảnh: The Hive Asia. Video: 10 thành phố có giá bất động sản mắc nhất thế giới 2014. Nguồn: FBNC.

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer, Thượng Hải (Trung Quốc) là thành phố đắt đỏ nhất châu Á. Ảnh: WSJ. Khảo sát cho thấy, giá hàng hóa và dịch vụ xa xỉ tại Thượng Hải cao nhất châu Á. Người giàu tại Thượng Hải phải trả mức giá cao nhất cho gần như mọi dịch vụ, từ ăn uống, mua sắm, cho tới dịch vụ luật sư… Ảnh: Asianewsphoto. Tại đây, trung bình nữ giới phải chi nhiều hơn khoảng 2.200 USD cho trang sức cá nhân so với nam giới. Ảnh: SCMP. Vị trứ thứ 2 thuộc về Singapore. Chi phí tốn kém cho việc sở hữu xe hơi ở Singapore là nguyên nhân khiến thành phố này lọt vào top thành phố đắt đỏ nhất châu Á. Ảnh: Printest. Hong Kong đứng vị trí thứ 3 với các chuyến bay hạng thương gia thuộc hàng xa xỉ nhất khu vực. Ảnh: Vitours. Tính riêng những mặt hàng xa xỉ thì Seoul - Hàn Quốc lại là thành phố đắt đỏ nhất. Ảnh: Dulichvietnam. Trong khi đó, Kuala Lumpur (Malaysia) là thành phố ít đắt đỏ nhất châu Á về hàng hóa và dịch vụ cao cấp, đặc biệt là khi mua xe hơi hoặc đồ trang sức. Ảnh: Internet. Kuala Lumpur có những ngôi nhà cao cấp giá cả phải chăng nhất ở châu Á. Ảnh: Kuala Lumpur. Theo công bố này, sức mua của phụ nữ ở châu Á đang ngày càng có xu hướng tăng. Ảnh: Branding in Asia. Trong đó, phụ nữ châu Á đang chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm được coi là lĩnh vực quan tâm của nam giới như ô tô, nhà đất...Ảnh: The Hive Asia. Video: 10 thành phố có giá bất động sản mắc nhất thế giới 2014. Nguồn: FBNC.