Thái Nguyên: Hé lộ ông chủ Cty Việt Xuân Mới xảy ra vụ nổ chết người

Ngày 13/12/2021, một vụ nổ lớn xảy ra tại Công ty CP Môi trường Việt Xuân Mới đã khiến 2 người thương vong (1 người tử vong, 1 người bị thương nặng).

Trả lời báo chí, một lãnh đạo UBND thị xã Phổ Yên cho biết, vụ việc này thuộc thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên. Về phía mình, UBND thị xã Phổ Yên đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra nhà máy xử lý chất thải về các nội dung: Quy chế phòng cháy chữa cháy, tuân thủ bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn trong sản xuất.

Trước khi vụ việc, cơ sở này đã từng bị báo đài đề cập không đảm bảo điều kiện để xử lý chất thải nguy hại như giấy phép được cấp.