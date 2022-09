TDH bị cưỡng chế 74 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) công bố về thông tin Cục thuế TPHCM sẽ cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với TDH bằng cách trích tiền từ tài khoản của Công ty tại ngân hàng hơn 74 tỷ đồng từ ngày 6/9-5/10/2022.

Quyết định cưỡng chế thi hành của Cục thuế TPHCM đã được gửi đến TDH vào ngày 1/7/2022. Vào thời điểm nhận được quyết định này, số thuế TDH phải nộp gần 80 tỷ đồng, thay vì gần 125 tỷ đồng như quyết định được đưa ra vào ngày 22/5/2022.

Tuy nhiên, đến ngày 3/8, TDH thông báo đã nộp cho Cục thuế TP.HCM 5,8 tỷ đồng sau khi được hoàn số tiền sử dụng đất tại 2 dự án Khu nhà ở Bình An 1,8 ha và Khu nhà ở Bình An 6,5 ha. Do đó, số tiền thuế còn lại phải nộp là hơn 74 tỷ đồng như thông báo mới đây.

TDH đang bị cưỡng chế 74 tỷ đồng.

Theo văn bản ngày 3/8, TDH cho biết đang gấp rút thực hiện các thủ tục cuối cùng để hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp tạo Công ty TNHH Bách Phú Thịnh, nhằm có đủ số tiền phải nộp còn lại cho Cục thuế TPHCM trong khi đợi kết luận cuối cùng của các cơ quan có thẩm quyền về vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019.

Dự kiến trong quý 3, Công ty sẽ hoàn tất các nghĩa vụ thuế và tháo gỡ các biện pháp cưỡng chế của Cơ quan Nhà nước.

Còn với số tiền lãi chậm trả, TDH thông tin do chưa thống nhất được cách tính giữa các cơ quan có thẩm quyền nên Cục thuế TPHCM chỉ theo dõi số tiền lãi phát sinh trên hệ thống chứ chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế.