Trầm trồ biệt thự toàn gỗ quý của đại gia Thanh Hóa

Cách đây không lâu, kênh YouTube Nhà To giới thiệu căn biệt thự toàn gỗ quý của một đại gia Thanh Hóa khiến dân mạng không khỏi trầm trồ. Tọa lạc tại khu biệt thự trung tâm thành phố Thanh Hóa, căn biệt thự của anh Lê Kim Thu được làm từ những loại gỗ quý như thuỷ tùng, trầm, hương và đúc nguyên khối. Gia chủ là người mê gỗ và phải mất đến 5 năm để chuẩn bị, mua gom gỗ nguyên khối, thuê thợ đến chạm khắc các món đồ gỗ trong nhà. Nổi bật nhất là bộ bàn ghế trong phòng khách, anh chọn gỗ hương đỏ Gia Lai, thuê thợ từ Huế đến đục thủ công. Chiều rộng vai ghế to bằng 2 - 3 lần cẳng tay người lớn. Những đường nét chạm trổ hoa văn cũng rất công phu. Trần và tường nhà có nhiều chi tiết được mạ vàng. Trong căn biệt thự còn có bức tượng được làm từ gỗ ngọc am, mùi rất thơm. Khách đến chơi còn choáng ngợp bởi bức tranh và sập được làm từ gỗ thuỷ tùng nguyên khối. Ngoài bộ sưu tập gỗ quý, căn biệt thự của đại gia Thanh Hóa còn gây ấn tượng bởi khu vườn trồng hoa giấy. Những cây hoa giấy được sưu tầm về đều thuộc hàng cổ thụ, có tuổi đời khoảng vài chục năm. Trong vườn còn có cây phi lao cổ tạo dáng bonsai cực hiếm. (Nguồn ảnh: chụp màn hình NhaTO) Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

