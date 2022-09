“Soi” tiến độ công trình gói thầu số 4 dự án Hệ thống nước thải Yên Xá

Công trình gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới của dự án Hệ thống nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) nằm trên đường Vũ Trọng Khánh (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội) làm chủ đầu tư. Đối với dự án Hệ thống nước thải Yên Xá được xem là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải. Sau khi hoàn thành toàn bộ hệ thống, dự án được kỳ vọng sẽ thu gom và xử lý toàn bộ nước thải của các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Thanh Trì. (Ảnh: Phối cảnh dự án). Nhà thầu chính gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới của dự án Hệ thống nước thải Yên Xá là liên danh Công ty CP xây dựng thương mại An Xuân Thịnh và Công ty CP Sông Đà 9. Gói thầu số 4 hạng mục thi công các ga 42.0 đến 42.11 đi qua địa bàn quận Hà Đông, được triển khai thi công từ tháng 10/2021 đến hết ngày 28/2/2022. (Ảnh: songda.vn). Gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội có tổng giá trị 834 tỷ đồng, nhà tài trợ vốn vay ODA là Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Ghi nhận của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống vào chiều ngày 12/9/2022, các hạng mục công trình gói thầu số 4 dự án Hệ thống nước thải Yên Xá trên đường Vũ Trọng Khánh mới chỉ dừng lại ở việc đào 9/11 hố ga. Người dân khu vực cho hay, gần nửa năm nay, 9 hố ga của công trình này dường như không có dấu hiệu của việc thi công. Do công trình “án binh bất động” lâu ngày, khiến nước mưa đọng lại bẩn thỉu, trở thành nơi “trú ngụ lý tưởng” của bọ gậy. Không có dấu hiệu của việc thi công hạng mục công trình tại thời điểm phóng viên ghi nhận. Người dân cho biết, vào khung giờ cao điểm, các phương tiện di chuyển qua khu vực này rất khó khăn vì thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc, bởi vướng phải các hạng mục công trình này. Rào tôn còn bị xịt các thông tin mua bán nhà trông nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Theo các cơ quan truyền thông, thiết kế dọc đường Vũ Trọng Khánh sẽ xuất hiện 11 hố ga để thi công giếng phục vụ cho dự án Hệ thống nước thải Yên Xá. Cửa ra vào thi công các hạng mục của công trình đang được khóa chặt. Thông tin "thu mua sắt vụn" tự người dân dán tràn lan lên hàng rào sắt cũng không được đơn vị có trách nhiệm tháo bỏ, nhìn vô cùng phản cảm. Lòng đường Vũ Trọng Khánh bị thu hẹp để phục vụ cho việc thi công các hạng mục công trình, phương tiện di chuyển qua đây phải đi rất chậm. Người dân hiện đang thắc mắc: Không biết đến bao giờ các hạng mục công trình gói thầu số 4 dự án Hệ thống nước thải Yên Xá mới hoàn thiện? Mời độc giả xem video: Công trình gói thầu số 4 dự án Hệ thống nước thải Yên Xá "án binh bất động".

