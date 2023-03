Tập đoàn Việt Á: Bị đề xuất thu hồi đất Mê Linh… tham vọng dự án Nghệ An

Mới đây, UBND huyện Mê Linh đề xuất UBND TP Hà Nội thu hồi, chấm dứt 14 dự án sử dụng đất với tổng diện tích gần 921ha chưa thực hiện giải phóng mặt bằng từ trước năm 2008.

Trong đó có dự án Khu đô thị mới Việt Á tại xã Thanh Lâm do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á làm chủ đầu tư. Đây là dự án đã bị kiến nghị thu hồi nhiều lần nhưng chưa rõ lý do đến nay các cơ quan chức năng Hà Nội chưa triển khai.

Khu đô thị mới ở Mê Linh bỏ hoang thập kỷ

Theo báo cáo của Đoàn Giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội, Dự án khu đô thị Việt Á, tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh do Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á làm chủ đầu tư.

Dự án được giao đất tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, diện tích được giao là 23,017ha. Dự án này không có trong danh sách 161 dự án chậm triển khai theo báo cáo của Sở TNMT.

Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, dự án thuộc nhóm phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương thực hiện điều chỉnh, phối hợp với huyện thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án.

Tìm hiểu cho thấy, ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 2729/QĐ-UBND giao 23ha đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Việt Á nhưng đến nay không triển khai mà bỏ hoang, lãng phí.

Công ty cổ phần Tập đoàn thương mại công nghiệp Việt tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Việt Á thành lập ngày 20/10/1995, thời điểm này là nhà phân phối độc quyền cho Công ty 3M, Seoul Cable và ABB SACE Italy.

Đến năm 1996, doanh nghiệp này mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm kinh doanh như thiết bị đóng cắt trung và hạ thế, thiết bị phụ kiện đường dây và trạm đến 110kV.

Đến năm 1999, mua đất và xây dựng trụ sở của chính mình tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội và chuyển văn phòng công ty về trụ sở mới. Thành lập công ty con đầu tiên của Việt Á mang tên Công ty TNHH Lê Pha.

Năm 2006, thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Á – VAREAL, thành lập Công ty TNHH Phát triển Điện lực Việt Á – VAPDECO, chuyển đổi Công ty TNHH Lê Pha thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Á – VAINCON, thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt Á – VARDC.

Tuy nhiên, bắt đầu giai đoạn 2012 do khủng hoảng kinh tế doanh nghiệp này bắt đầu tái cấu trúc toàn Tập đoàn (thu về một số công ty con).

Hiện tại Tập đoàn Việt Á giới thiệu kinh doanh 05 nhóm ngành nghề gồm: Thiết bị điện - Điện tử; Xây dựng - Nhà thầu EPC về điện, xây dựng công nghiệp và xây dựng dân dụng; Sản phẩm nhựa - Chất dẻo; Cơ khí - Công nghiệp nặng; và Chế biến khoáng sản, nông lâm sản và sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Bà Phạm Thị Loan hiện đang là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Á. Bà Loan sinh năm 1962, quê quán tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bà là Đại biểu Quốc hội khóa XII (2007-2011), Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội (2008-2013).

Nuôi tham vọng dự án lớn ở Nghệ An

Tuy đang gặp trục trặc tại Hà Nội với siêu dự án Khu đô thị mới Việt Á, nhưng Tập đoàn Việt Á của bà Phạm Thị Loan đang có tham vọng với một dự án lớn tại Nghệ An.

Cụ thể, mới đây lãnh đạo thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đang tổng hợp trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc đầu tư dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện Việt Á. Dự án này do Tập đoàn Việt Á làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 1.128 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và nguồn vốn vay ngân hàng.

Mục tiêu đầu tư của dự án này là sản xuất kết cấu thép, cột thép cho các công trình điện, truyền tải cao thế; cột điện chiếu sáng; cột viễn thông; sản phẩm cơ khí các loại; cấu kiện phi tiêu chuẩn; sản xuất các loại dây và cáp điện… với sản lượng 10.000 tấn/năm đối với dây cáp điện và 20.000 tấn/năm đối với sản phẩm cơ khí, kết cấu thép các loại.

Nếu được tỉnh Nghệ An thông qua, dự án sẽ được thực hiện tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa trên diện tích khoảng 8,27ha. Trong đó, tổng diện tích xây dựng dự kiến khoảng 4,23ha (mật độ xây dựng dự kiến 51,22%), diện tích đất còn lại dành cho sân bãi, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các công trình phụ trợ khác.

Tuy nhiên, dự án tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện Việt Á thuộc trường hợp phải áp dụng điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Khu đất đề nghị thực hiện dự án sử dụng chủ yếu từ quỹ đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước.