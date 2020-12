"Đọ" độ giàu có của các nữ đại gia lấn sân showbiz

Dù không hoạt động showbiz nhưng Phượng Chanel thường xuyên xuất hiện bên cạnh những người nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh, Khắc Tiệp... Phượng Chanel đã đăng ký kết hôn cùng Quách Ngọc Ngoan và có với nhau một cô con gái. Phượng Chanel được coi là một nữ đại gia thứ thiệt với tên thật là Linh Phượng, cô khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản, sau đó cô mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Phượng Chanel là người sáng lập và là Hội đồng quản trị của 3 công ty giải trí lớn nhất Việt Nam, một công ty do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, một công ty do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và công ty do chính Phượng Channel điều hành. Nữ đại gia này còn sở hữu bộ sưu tập xe hơi với nhiều thương hiệu đắt đỏ bậc nhất như Roll Royce, Lexus, Bentley… Được biết đến là một nữ đại gia nức tiếng ở Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Liễu có nhiều mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao hạng A trong showbiz. Lý giải cho việc thường xuyên xuất hiện trong showbiz, cô cho hay từ nhỏ đã có niềm đam mê với phim ảnh và thời trang, chính vì thế khi đã có thể thành công như hiện tại, cô muốn tham gia showbiz như cuộc dạo chơi để thỏa giấc mơ tuổi trẻ. Nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu kinh doanh từ khi còn rất trẻ và đi lên từ hai bàn tay trắng. Năm 1995, bà sang Thái Lan cùng bạn bè kinh doanh bất động sản và gặt hái được rất nhiều thành công, đến nay bà vẫn chủ yếu làm kinh doanh tại nước ngoài. Bà Liễu được dư luận biết đến sau đám cưới vô cùng hoàng tráng mà bà đã tổ chức cho con trai tại Hà Tĩnh với sự góp mặt của gần 4.000 người và hàng loạt siêu xe tham gia hộ tống... Phương Lê - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 là nữ doanh nhân nổi tiếng ở Sài thành vừa có sắc vừa có tài. Năm 2017, cô từng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh quỳ gối, rửa chân cho ông xã đại gia. Nữ doanh nhân là chủ của nhiều khu nghỉ dưỡng, resort và nhà hàng cao cấp Anantara tại Mũi Né, Phú Quốc, Nha Trang và chủ đầu tư của nhiều dự án văn phòng, bất động sản tại TP HCM. Hoa hậu Phương Lê sống cùng ông xã đại gia và 3 cô con gái tại căn biệt thự trị giá hàng triệu USD rộng 1.200m2 với khuôn viên rộng rãi để cô trồng nhiều trái cây ăn quả, vườn rau xanh và hoa. Video: Bắt giam 2 cha con đại gia Thiện Soi ở TX.Phú Mỹ về tội rửa tiền. Nguồn: VTV TSTC

