Chiêm ngưỡng me cổ thụ 200 tuổi, chủ quý hơn vàng

Gần 20 năm qua, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã sưu tầm được 23 cây me kiểng cổ với thế độc đáo. Toàn bộ đều có tuổi thọ hơn 200 năm. Ảnh: Baodongthap Trong đó, nổi bật nhất là cây "Song lão trường thọ". Cây me này được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cây me đạt giá trị độc bản tại Việt Nam. Ảnh: Người đưa tin Điểm nổi bật trên cây me này là có 2 thân cùng một gốc. Ảnh: Dân Việt Cây me cổ thụ có chiều cao 4,5 mét, đường kính tán rộng 5 mét, hoành gốc đến 5m. Ảnh: Dân trí Do trồng lâu năm nên thân cây khá lớn, gốc cây và rễ cây nổi lên những u nần trông như những con thú rất đẹp mắt. Ảnh: Dân trí Cây me này được anh Tuấn mua lại từ một người quen sau đó tiến hành chăm sóc. Ảnh: Dân trí Với hơn 20 năm sưu tầm các cây me cổ, "Song lão trường thọ" là cây me anh Tuấn cảm thấy có dáng thế và độc lạ chưa từng gặp. Ảnh: Người đưa tin Thông thường cây me mọc thẳng đứng hoặc mọc nghiêng rất hiếm có cây nào mọc ngang và dài đến thế. Vì độc lạ như thế nên anh Tuấn quyết phải sở hữu cây me cổ thụ "Song lão trường thọ". Ảnh: Người đưa tin Ngoài "Song lão trường thọ", bộ sưu tập me kiểng cổ của anh Tuấn còn khiến người khác trầm trồ, xuýt xoa khi anh sở hữu một cây me dáng nằm có chiều dài lên đến gần 6m. Ảnh: Dân trí Theo anh Tuấn, mỗi tác phẩm me kiểng cổ anh chỉnh từ 5 đến 7 năm mới hoàn thế cho cây. Ảnh: Dân trí Video: Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

