Tại sao ghế máy bay thường có màu xanh?

Những chiếc ghế máy bay màu xanh dương đầu tiên đã được sử dụng vài thập kỷ trước. Hiện tại, hầu hết các hãng hàng không đều lựa chọn loại bọc ghế màu này.



Theo các nhà khoa học Anh, mọi người tin rằng xanh dương là sắc màu biểu tượng của sự an toàn, đáng tin cậy. Đây là yếu tố quan trọng giúp hành khách giảm sự căng thẳng, nhất là đối với những người có hội chứng sợ bay.

Trong những năm 1970 và 1980, một số hãng hàng không sử dụng ghế bọc màu đỏ. Tuy nhiên, sau này họ đã phải đổi sang sử dụng màu xanh dương do mau đỏ dễ khiến hành khách trở nên nóng tính hơn. (Ảnh: depositphotos)

Có một lý do thực tế hơn cho việc các hãng hàng không chọn bọc xanh cho ghế ngồi là vì bụi bẩn và vết xước thường lẫn vào nền xanh khiến mắt thường khó nhận ra. Do đó, họ có thể sử dụng những chiếc ghế này trong thời gian lâu hơn so với các loại ghế bọc màu khác.

Tuy nhiên, vì được ít người lựa chọn, ghế ngồi ở khoang Hạng Nhất thường được bọc màu xanh sáng hơn với chất liệu tốt hơn.

Ghế ngồi ở khoang Hạng Nhất được bọc màu xanh sáng hơn với chất liệu tốt hơn. (Ảnh: depositphotos)

Đối với vật liệu, ghế có thể được bọc bằng da hoặc vải nhân tạo. Được sử dụng cho các chuyến bay đường dài, ghế bọc bằng vải đem lại sự thoải mái, thông thoáng cho hành khách do dễ dàng thấm hút mồ hôi.

Ngược lại, ghế bọc bằng da lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chuyến bay cự ly ngắn. Do ghế có khả năng chống nước nên việc vệ sinh vết bẩn do thức ăn, đồ uống gây ra trở nên rất dễ dàng.

(Ảnh: depositphotos)

Bên cạnh đó, một số hãng hàng không vẫn sử dụng bọc đen – đỏ cho ghế ngồi như Jetstar, Air New Zealand,…