Sự thật thú vị về Ấn Độ khiến bạn tròn mắt ngạc nhiên

Sắc màu bản xứ. Ấn Độ là một quốc gia đa sắc tộc, nơi có 400 dân tộc cùng tồn tại. Phụ nữ mặc sari, đàn ông mặc quần jean và áo phông, người già mặc lungi - miếng vải quấn quanh người. Người dân địa phương rất cởi mở, hào phóng và yêu mến khách du lịch. Giao thông. Hãy cẩn thận trên đường vì không có quy tắc nào ở đây. Mức độ thoải mái trong giao thông công cộng phụ thuộc vào giá cả. Ví dụ, với mức vé rẻ nhất, hành khách sẽ ngồi trên sàn, nơi để hành lý. Nếu bạn trả tiền nhiều hơn, bạn có thể ngồi trong khoang có điều hòa. Nếu bạn muốn sự sang trọng thực sự, hãy chọn tàu tốc hành Maharajas. Đây là chuyến tàu tốt nhất ở châu Á. Tham quan ở đâu. Mumbai là thành phố nghèo nhất và cũng giàu nhất ở Ấn Độ - bạn có thể thấy cả khu ổ chuột và những tòa nhà chọc trời ở đây. Bạn nên ghé thăm các ngôi đền nổi tiếng: đền Tirumala Venkateswara, hang động Ellora, đền Somnath, đền Kashi Vishwanath, Jagannath, Meenakshi, Nelumbo và nhiều ngôi đền khác. Ngoài ra còn có hơn 300.000 nhà thờ Hồi giáo. Một trong những điểm tham quan chính của Ấn Độ là đền Taj Mahal, với hơn 20.000 công nhân xây dựng trong 30 năm. Thực phẩm. Người dân ở Ấn Độ thích ăn cay. Ngay cả khi bạn yêu cầu họ không thêm quá nhiều gia vị, bạn sẽ nhận được món ăn với rất nhiều thì là, bột nghệ, ớt. Hầu hết cư dân là người ăn chay nên bạn có thể mua rau ở rất nhiều nơi. Tin tốt cho những người thích xoài, ở New Delhi, có một lễ hội thường niên dành riêng cho loại trái cây này. Đồ uống. Bạn có thể mua nước đóng chai ở mọi nơi. Tuy nhiên, thật khó để tìm thấy rượu. Ở một số bang, rượu chính thức bị cấm nhưng bạn có thể mua (bất hợp pháp) ở một số khách sạn và nhà hàng. Y học. Ấn Độ là quê hương của Ayurveda- y học truyền thống của người Hindu, dựa trên ý tưởng cân bằng các hệ thống trong cơ thể và sử dụng chế độ ăn uống, điều trị bằng thảo dược và yoga. Đó không chỉ là một phương pháp điều trị - đó là một triết lý. Nhiều du khách đến Ấn Độ để điều trị khi y học cổ truyền không thể giúp họ. Các điệu nhảy. Mọi cử chỉ đều có ý nghĩa tượng trưng, trình tự cũng rất quan trọng. Vũ điệu lâu đời nhất là Bharatanatyam, đã hơn 5.000 năm tuổi. Kathakali là điệu nhảy của đàn ông. Trang phục và trang điểm đặc biệt phức tạp, những khuôn mặt được trang điểm giống như những chiếc mặt nạ. Điệu Manipuri phổ biến ở tây bắc Ấn Độ. Thế giới của các hòn đảo và tàu chìm. Có 8 hòn đảo gần bờ biển Goa thu hút các thợ lặn từ khắp nơi trên thế giới. Trong suốt lịch sử lâu dài của Ấn Độ, có một số lượng lớn các vụ đắm tàu. Có hàng trăm con tàu đắm của Bồ Đào Nha ở đáy đại dương. Biển ở đây có thể cạnh tranh với Rio, Ibiza và Úc. Cát đẹp, nước trong, bầu không khí tuyệt vời là tất cả lý do tại sao nơi này là lựa chọn của nhiều cặp vợ chồng mới cưới. Phần còn lại của nền văn minh cổ đại. Những người yêu lịch sử chắc chắn nên đến Ấn Độ. Ở Hampi, bạn có thể tìm thấy phần còn lại của các thành phố cổ, cung điện, đền thờ và các tòa nhà có phong cách kiến trúc khác nhau. Gần như toàn bộ lịch sử nhân loại được thể hiện ở đây. Đây là một trong những khu định cư lâu đời nhất ở Ấn Độ và thế giới nên có rất nhiều khách du lịch tới đây. Không - có. Và những thứ kỳ lạ khác...Nếu bạn đặt câu hỏi ở Ấn Độ và ai đó lắc đầu, điều đó không có nghĩa là "không". Ở Ấn Độ, nó có nghĩa là "có". Mọi người thức dậy sớm ở Ấn Độ, khoảng 5 - 6h sáng bởi vì làm việc trong ngày rất nóng. Ở phía bắc, mọi người ăn trên sàn ngay cả trong những gia đình giàu có nhất, bàn ghế được sử dụng để trữ đồ. Đừng ngạc nhiên nếu ai đó chạm vào bạn trên đường phố, đó là bởi vì mọi người tin rằng họ có thể được sinh ra với màu da khác trong kiếp sau. Trong các quán cà phê và nhà hàng, bạn nên để lại 3% đến 10% tiền tip. Trẻ em rất thích bút, kẹo và tiền xu. Khách du lịch thường cho rằng nhân viên trong khách sạn và quán cà phê không đủ hiếu khách. Ở đây, mọi người phải làm việc rất nhiều và điều đó có tác động tiêu cực đến tâm trạng của họ. Dù sao thì người dân địa phương luôn vui vẻ khi gặp bạn. Điện ảnh. Người Ấn Độ là những người rất tài năng. Khoảng 1.600 bộ phim được sản xuất mỗi năm. Ấn Độ làm nhiều phim hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới và phim Ấn Độ được chiếu tại hơn 90 quốc gia. Và một vài điều tốt đẹp hơn. Dịch vụ di động và internet di động rất rẻ ở Ấn Độ. Vì vậy, bạn có thể chụp bao nhiêu bức ảnh tùy thích và chia sẻ ngay với bạn bè. Bữa trưa với gà hoặc cá có giá khoảng 1 USD, một tách trà có giá khoảng 0,2 USD. Giá thực phẩm rẻ hơn nhiều so với hầu hết các khu nghỉ dưỡng trên thế giới. Ngoài ra, không có rào cản ngôn ngữ. Ấn Độ là quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ về số lượng người nói tiếng Anh.

