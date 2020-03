“Sức khoẻ” tài chính của chủ đầu tư dự án Opal Boulevard dính nhiều lùm xùm

Vào ngày 5/11/2018, Tập đoàn Đất Xanh công bố thông tin góp thêm vốn điều lệ tại Bất động sản Hà An để triển khai Dự án khu căn hộ – thương mại dịch vụ cao tầng tại đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương (dự án Opal Boulevard).

Theo đó, số vốn góp của Đất Xanh tại Hà An tăng thêm 50 tỷ đồng, từ 191,99 tỷ đồng lên thành 241,99 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Hà An lên đến 99,99% với số vốn góp này.

Vào giữa tháng 1 năm này, Đất Xanh cũng thông qua việc góp thêm 300 tỷ đồng mua cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Hà An. Cuối tháng 10/2019, Đất Xanh cũng đã chi 500 tỷ đồng để mua 50 triệu cổ phiếu do Bất động sản Hà An phát hành tăng vốn.

Giữa tháng 12/2019, Đất Xanh cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp không thấp hơn 255 tỷ đồng của Đất Xanh tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương Mại Xuân Định - chủ đầu tư dự án Sunview Town cho Bất động sản Hà An.

Trước đó vào đầu tháng 6/2019, Đất Xanh đã chuyển nhượng vốn góp tại 5 đơn vị thành viên cho Bất động sản Hà An với tổng giá trị 1.858 tỷ đồng. Song song đó, Đất Xanh chi 1.960 tỷ đồng để mua 196 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 99,99% vốn tại Bất động sản Hà An.

Mới đây, vào đầu tháng 3/2020, Đất Xanh tiếp tục công bố thông tin chi 100 tỷ đồng để mua 10 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Bất động sản Hà An. Sau khi tăng vốn, Đất Xanh vẫn sở hữu 99,99% vốn điều lệ.