Độ sang chảnh bên trong resort 4 sao 121 phòng làm khu cách ly Covid-19

Ngày 16/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thống nhất trưng dụng Hội An Beach Resort (số 1 Cửa Đại, TP. Hội An) làm khu cách ly, lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài từng tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Hoi An Beach Resort là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao cách phố cổ Hội An 4 km và cách sân bay Đà Nẵng 35 km. Khu nghỉ dưỡng này có tổng cộng 121 phòng. Các phòng tại khách sạn có ban công riêng nhìn ra sân vườn, dòng sông hoặc biển cả. Phòng tắm với các thiết bị cao cấp. Bên trong khuôn viên khu nghỉ là sân vườn thoáng đãng với hồ nước, tiểu cảnh... Bể bơi ngoài trời. Phòng tập thể dục được trang bị máy móc hiện đại. Ngoài ra, khách có thể tham gia các hoạt động giải trí khác tại đây như chơi bi-a, spa... Du khách có thể ăn uống trong nhà hay trên ban công nhìn ra dòng sông...Nguồn ảnh: Booking. Video: Hà Nội tiến hành khử khuẩn khách sạn Metropole vì có du khách dương tính Covid-19. Nguồn: Phap luật VN.

Ngày 16/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thống nhất trưng dụng Hội An Beach Resort (số 1 Cửa Đại, TP. Hội An) làm khu cách ly, lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài từng tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Hoi An Beach Resort là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao cách phố cổ Hội An 4 km và cách sân bay Đà Nẵng 35 km. Khu nghỉ dưỡng này có tổng cộng 121 phòng. Các phòng tại khách sạn có ban công riêng nhìn ra sân vườn, dòng sông hoặc biển cả. Phòng tắm với các thiết bị cao cấp. Bên trong khuôn viên khu nghỉ là sân vườn thoáng đãng với hồ nước, tiểu cảnh... Bể bơi ngoài trời. Phòng tập thể dục được trang bị máy móc hiện đại. Ngoài ra, khách có thể tham gia các hoạt động giải trí khác tại đây như chơi bi-a, spa... Du khách có thể ăn uống trong nhà hay trên ban công nhìn ra dòng sông...Nguồn ảnh: Booking. Video: Hà Nội tiến hành khử khuẩn khách sạn Metropole vì có du khách dương tính Covid-19. Nguồn: Phap luật VN.