Treo thưởng 2 tỷ cho ĐT Việt Nam, bầu Hiển giàu cỡ nào?

Để khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu cao nhất, Ngân hàng SHB do bầu Hiển làm Chủ tịch quyết định sẽ trao thưởng 2 tỷ đồng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik nếu vô địch ASEAN Cup 2024. Ảnh: Vietnamnet Bầu Hiển (tên thật Đỗ Quang Hiển) đang là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB. Ông nổi tiếng với việc thành lập câu lạc bóng đá T&T Hà Nội. Ảnh: Nhadautu Ngoài ra, ông còn sở hữu 5 câu lạc bộ bóng đá khác. Đó cũng là lý do biệt danh “bầu Hiển” ra đời. Ảnh: Bongda24h Theo thống kê trên Cafef.vn, ông Đỗ Quang Hiển đang sở hữu 99,78 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 2,72% vốn; 4,4 triệu cổ phiếu SHS tương đương 0,544%. Ảnh: Tiền phong Tính theo giá thị trường, khối tài sản Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đang trực tiếp nắm giữ có giá trị tương đương 1.085 tỷ đồng. Ảnh: Người lao động 9 tháng đầu năm 2024, ngân hàng SHB do bầu Hiển làm Chủ tịch ghi nhận lợi nhuận 9.048 tỷ đồng, thực hiện 80% chỉ tiêu kế hoạch năm. Ảnh: Vietnamnet Vốn điều lệ SHB đạt 36.629 tỷ đồng, giữ vững vị trí TOP 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ảnh: PhapluatVietNam Bên cạnh mảng ngân hàng, bầu Hiển còn phủ sóng ở nhiều ngành nghề khác với tập đoàn đa lĩnh vực - T&T Group. Ở tập đoàn này, ông Đỗ Quang Hiển là cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc vận hành Tập đoàn T&T. Ảnh: T&T Sự giàu có của "đế chế" bầu Hiển còn thể hiện ở những đóng góp cho xã hội. Trong đại dịch COVID-19, tổng số tiền mà SHB và các doanh nghiệp của bầu Hiển ủng hộ, đóng góp lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Nhipcaudautu Chưa hết, gia đình bầu Hiển hiện sống trong căn biệt thự đồ sộ được ví như lâu đài nằm trên con phố sầm uất bậc nhất Hà thành. Ảnh: Trí thức trẻ Gia đình ông Đỗ Quang Hiển còn sở hữu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom 83 tỷ đắt nhất Việt Nam, siêu xe Lamborghini Urus, BMW M760Li, Porsche Panamera Turbo S...Ảnh: Vietnamnet

