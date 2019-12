Cảnh tượng ngổn ngang dự án của Công ty BĐS Linh Đàm bị phạt 62,5 triệu

Như Kiến Thức đã phản ánh, mới đây, UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính 62,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm, có trụ sở tại số 11, phố Châu Long (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), do vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Nhà ở thấp tầng và khu tái định cư kết hợp thương mại (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đang thu hút sự chú ý của dư luận. Công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm bị xử phạt do đã có hành vi vi phạm “Khởi công xây dựng công trình mà thiếu mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ” và “Xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp miễn giấy phép xây dựng” tại dự án Nhà ở thấp tầng và khu tái định cư kết hợp thương mại. Đáng chú ý là sau Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm, ngày 6/12/2019, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục ban hành quyết định số 7336/QĐ-CCXP về việc “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với doanh nghiệp này. “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6/12/2019. Giao cho ông Bùi Chí Dũng là đại diện Công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm chấp hành. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm có trách nhiệm thực hiện Quyết định. Nếu quá thời gian mà Công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật”, - Quyết định nêu. Ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 11/12/2019 cho thấy, bên trong khu dự án Nhà ở thấp tầng và khu tái định cư kết hợp thương mại vẫn còn rất ngổn ngang. Các công trình cũng chỉ đang rục rịch được triển khai xây dựng. Rất ít căn bước vào khâu hoàn thiện. Được biết, trong khu nhà cao tầng tại ô đất PT1 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm được phép xây dựng nhà chung cư tái định cư cao 25 tầng, 3 tầng hầm; Khu nhà thấp tầng và biệt thự. Tại một phần ô đất PT2, chủ đầu tư được phép xây dựng các nhà liền kề cao 3 tầng và 1 tum, với chiều cao 13,2m. Đáng chú ý nữa là ngày 20/09/2019, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 8551/SXD-CP nêu: “Căn cứ các nội dung, đối chiếu với quy định tại Điểm e, khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thì số lượng khối nhà ở thấp tầng của “Dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng”. Còn khá nhiều căn nhà tại dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại chưa xây xong phần thô. Trong ảnh là một trong số các ngôi nhà mẫu tại dự án này đã có người ở. Cận cảnh một ngôi nhà mẫu tại dự án Nhà ở thấp tầng và khu tái định cư kết hợp thương mại (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) do Công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm làm chủ đầu tư. Hai căn nhà mẫu khác tại dự án. Điểm đáng chú ý là Nhà ở thấp tầng và khu tái định cư kết hợp thương mại (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) nằm ngay cạnh sông Tô Lịch, bốc mùi hôi thối. Khoảng cách từ các căn nhà tại dự án Nhà ở thấp tầng và khu tái định cư kết hợp thương mại (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đến sông Tô Lịch chỉ vài chục mét.

