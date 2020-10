Suất đầu tư SB Long Thành 188 triệu USD/triệu khách: Sân bay khác có cao thế?

Trong văn bản nêu ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 mà Bộ Tài chính vừa gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng suất vốn đầu tư sân bay Long Thành 188 triệu USD/triệu hành khách “đang là ở ngưỡng cao”.

Trong khi tư vấn thẩm tra lại có đánh giá phân tích nguồn nguyên liệu, máy móc, thiết bị; phương án lựa chọn công nghệ cơ bản là các vật liệu sử dụng sẵn có, điển hình tại thị trường trong nước, thân thiện với môi trường, có thể huy động được,...

Phối cảnh sân bay Long Thành.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thẩm tra cần làm rõ nguyên nhân, lý do khiến suất vốn đầu tư/triệu hành khách của dự án nêu trên cao hơn các dự án đã so sánh, cũng như những ưu việt và đặc thù khác biệt của dự án đối với các dự án đã so sánh (nếu có).

Trước thông tin suất đầu tư sân bay quốc tế Long Thành 188 triệu USD/triệu hành khách, dư luận đã đặt câu hỏi: Sân bay khác có cao thế?

Trong nước, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cả nước đang có 22 sân bay, với 9 sân bay quốc tế và 13 nội địa. Mật độ đạt khoảng 16.000 km2/cảng hàng không, ở mức trung bình so với một số nước trong khu vực. Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng, đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 28 cảng hàng không.

Cảng hàng không Phú Quốc có tổng diện tích quy hoạch là 904,55 ha, tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng.

Trong đó, sân bay quốc tế Phú Quốc (Cảng hàng không Phú Quốc) có tổng diện tích quy hoạch là 904,55 ha, tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng và được đầu tư theo các giai đoạn. Sân bay vào hoạt động giai đoạn 1 từ năm 2012 với công suất thiết kế khoảng 2,6 triệu lượt người mỗi năm. Nhưng năm 2017, sân bay quốc tế Phú Quốc đã đón gần 3 triệu lượt khách, vượt công suất thiết kế.

Đặc biệt, mới đây, theo quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, được Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ GTVT đề nghị phê duyệt Cảng hàng không Quảng Trị. Sân bay được xây dựng trên diện tích 594 ha, đặt tại xã Gio Quang và xã Gio Mai, huyện Gio Linh; nằm ở phía Bắc, cách TP. Đông Hà 7 km.

Cảng hàng không Quảng Trị được quy hoạch xây dựng 1 nhà ga hành khách tại khu vực phía Nam sân đỗ tàu bay, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 10.000 m2, công suất 1 triệu hành khách/năm và có đất dự trữ mở rộng khi có nhu cầu.

Theo tính toán, để xây dựng mới Cảng hàng không Quảng Trị đáp ứng quy mô quy hoạch nói trên cần khoảng 8.014 tỷ đồng; nguồn vốn dự kiến huy động từ ngân sách Nhà nước, vốn doanh nghiệp, PPP.

Trên thế giới, sân bay tại Bắc Kinh có diện tích 4.700 ha, tương đương với Long Thành, thiết kế 7 đường băng công suất 100 triệu hành khách và 4 triệu tấn hàng hóa và vốn đầu tư 11,4 tỷ USD.

Sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) thiết kế 4 đường băng, công suất 90 triệu lượt hành khách và vốn đầu tư 12 tỷ USD.

Còn sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) có tổng đầu tư 5 tỷ USD vào năm 2006 cho 100 triệu hành khách/năm (bình quân là 50 triệu USD cho 1 triệu hành khách). Hay là sân bay Sydney ở Australia có công suất 82 triệu hành khách được đầu tư là 3,8 tỷ USD cho 10 năm tới.

Sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Dự án Cảng hàng không Incheon (Hàn Quốc) giai đoạn 3 (vận hành khai thác từ tháng 1/2018) có tổng mức đầu tư khoảng 4,3 tỷ USD cho công suất 18 triệu hành khách/năm, tức khoảng 5,9 tỉ USD/25 triệu hành khách.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này với báo chí, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) cho rằng, suất đầu tư tại sân bay Long Thành đang rất cao.

"Đây là con số chúng ta cần tham khảo. Nếu như tình hình gần đây giá cả có thể tăng lên nhưng nhất thiết phải bảo đảm hiệu quả. Do đó phải nghiên cứu lấy ý kiến các chuyên gia", VnEconomy dẫn lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa.