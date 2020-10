Hé lộ đại gia đứng sau 17 dự án bất động sản lấn sông ở Bình Dương

Vừa qua, thanh tra Chính phủ có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để góp ý kiến về Báo cáo số 227/BC ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương liên quan đến kết quả kiểm tra, rà soát phản ánh của báo chí trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại địa phương này.

Đối với nội dung liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng đối với 17 dự án do gia đình bà Phạm Thị Hường làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ thấy rằng các dự án chuyển nhượng đất có nguồn gốc chuyển đổi mục đích từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở có nhiều nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai và vi phạm về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo quy định tại Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ.

Bà Phạm Thị Hường là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TMDV Bất động sản Phú Phong, Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Đầu tư & Phát triển Đô thị Việt Nam.

Hàng chục hecta đất Bình Dương được giao cho nhóm công ty Phú Hồng Thịnh làm dự án phân lô bán nền. Ảnh: Kinh tế môi trường

Ba doanh nghiệp tư nhân này cùng đăng kí trụ sở lần lượt tại số nhà 18A, 18B, 18C đường Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, nhóm công ty của bà Phạm Thị Hường đã được UBND tỉnh Bình Dương ban hành các quyết định giao đất ít nhất 17 lần để làm các dự án nhà ở thương mại.

Cụ thể, chỉ trong vòng ba năm (2017-2019), nhóm công ty của bà Phạm Thị Hường đã được UBND tỉnh Bình Dương giao tổng cộng hơn 500.000m2 đất và nhanh chóng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở đô thị để làm gần 20 dự án nhà ở thương mại. Sau đó, các dự án đều được phân lô bán nền, chuyển nhượng sang tay nhiều người một cách nhanh chóng.

Đây là thời điểm Bình Dương đề xuất thành lập TP Thuận An và TP Dĩ An (Quốc hội ra Nghị quyết chấp thuận vào cuối tháng 1/2020) khiến cho thị trường đất đai “sốt” sình sịch, giá đất tăng chóng mặt...

Có thể kể đến như tỉnh Bình Dương đã liên tục kí quyết định giao đất cho nhóm công ty của bà Phạm Thị Hường để triển khai 10 dự án nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh (từ 1 đến 10). Tổng diện tích đất được giao lên tới 26,48ha và Bình Dương cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thành đất ở đô thị, để bà Trùm nhanh cóng "hô biến" thành hơn 1.900 lô đất nền. Đơn cử, dự án khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh 8 được phân thành 658 lô đất nền, cho phép người dân tự xây dựng; dự án Phú Hồng Thịnh 9 (348 lô đất nền), dự án Phú Hồng Thịnh 10 (269 lô đất nền).

Ngoài ra, các dự án khu dân cư Phú Vinh, Phú Gia, Phú Hồng Đạt… được giao đất từ 0,8 ha đến 3ha đều nhanh chóng được “xẻ thịt” để phân thành hàng trăm nền đất, bán sang tay.

Theo thông tin đăng tải trên Tạp chí Tài chính doanh nghiệp ngày 19/6/2020, riêng năm 2018 tỉnh Bình Dương đã giao cho bà Hường tới 8 khu đất thực hiện dự án bất động sản. Điều này, có nghĩa trung bình 45 ngày bà Hường được giao một khu đất. Đó là Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VIII (phường Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, 7,3ha); Phú Hồng Thịnh IX (phường Bình An, Tp.Dĩ An, 4,7ha); Phú Hồng Thịnh X (phường Bình An, Tp.Dĩ An, 5,3 ha); Phú Hồng Khang (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, 3,4ha); Phú Hồng Lộc (phường Thuận Giao, TP Thuận An, 2,5ha); Phú Gia Huy (phường Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, 3,7ha); Phú Hồng Đạt (phường Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, 3ha); Phú Hồng Phát (phường Thuận Giao, Tp.Thuận An, 2,7ha).

Năm 2019, bà Hường tiếp tục được UBND tỉnh Bình Dương giao 4 khu đất làm Khu nhà ở thương mại Phú Vinh (phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An, 2,65 ha); Phú Huy (phường Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, 1,1ha); Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang (phường An Phú, Tp.Thuận An, 0,84 ha); Phú Gia (phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An, 2,65ha).