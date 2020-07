“Soi” tình hình Cty CP Tập đoàn Hoa Sen trước lúc Chủ tịch Lê Phước Vũ quy y

Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng năm tài chính 2020 đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5.440 tấn so với năm trước. Trong đó, thành phẩm dự kiến tăng hơn 6.000 tấn, nhưng phụ phẩm giảm khoảng 587 tấn.

Kế hoạch doanh thu thuần cho năm tài chính 2020 dự kiến đạt 28.000 tỷ đồng, giảm khoảng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp dự kiến đạt khoảng 3.400 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế theo mục tiêu đạt khoảng 400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm tài chính trước.