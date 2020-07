4 loại quả bé như nắm tay, giá ngất ngưởng vẫn “cháy” hàng

Những ngày đầu tháng 6, sầu riêng mini Thái Lan có trọng lượng từ 500gr được rao bán rầm rộ trên chợ mạng với giá từ 100.000 - 120.000 đồng/kg. So với giá sầu riêng trong nước thì sầu riêng mini Thái Lan đắt hơn gấp 1,5-2 lần. Nhỏ hơn 2/3 so với sầu riêng trong nước, vỏ ngoài sầu riêng mini có nhiều gai nhọn, màu sắc không đổi, bên trong có 4-5 múi nhỏ. Tuy trái nhỏ chỉ đặt vừa trong lòng bàn tay nhưng vỏ mỏng nên múi sầu vẫn béo. Dù không phải mới song sầu riêng mini vẫn bán chạy. Nhiều người phải đặt trước vài hôm mới có hàng. Khoảng tháng 4, tháng 5 vừa qua, chợ mạng lại xôn xao với loại bơ mini, kích thước chỉ bằng 3 ngón tay. Mỗi quả bơ mini chỉ khoảng 100-200gram, không hạt, vị ngọt, ít béo ngậy. Giá bán 45.000 đồng - 50.000 đồng/kg. Nhiều bán hàng tiết lộ nhập khoảng 30 - 50kg bơ mini và bán hết chỉ trong buổi sáng. Đầu mùa hè năm nay, loại dứa mini có kích thước rất nhỏ, lọt thỏm trong lòng bàn tay cũng gây sốt thị trường Việt với giá bán 100.000 đồng/kg - 150.000 đồng/kg, đắt gấp chục lần hàng Việt. Theo người bán, loại dứa mini này nhập từ Thái Lan về. Nếu như dứa Việt một trái nặng cả kg thì loại này 15 trái mới được một kg. Dù đắt gấp nhiều so với dứa Việt nhưng dứa mini Thái Lan vẫn rất hút khách. Nhiều đầu mối nhập cả tấn dứa mini về, bán cho khách sỉ chỉ trong ngày là hết. Những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên tới 40 độ C, dân buôn dừa tí hon được dịp hốt bạc khi bán hết hàng ngàn quả. Loại dừa xiêm này bé bằng nắm tay, giá 90.000 đồng/set (12 quả), tính ra khoảng 7.500 đồng/quả. Dù bé nhưng loại dừa này ngọt lịm, phần cùi thơm béo ngậy nên nhiều khách đặt mua 50-100 quả về uống dần. Nguồn ảnh: Facebook Video: Nhẫn tâm dùng hóa chất ép chín sầu riêng. Nguồn: VTC1

Những ngày đầu tháng 6, sầu riêng mini Thái Lan có trọng lượng từ 500gr được rao bán rầm rộ trên chợ mạng với giá từ 100.000 - 120.000 đồng/kg. So với giá sầu riêng trong nước thì sầu riêng mini Thái Lan đắt hơn gấp 1,5-2 lần. Nhỏ hơn 2/3 so với sầu riêng trong nước, vỏ ngoài sầu riêng mini có nhiều gai nhọn, màu sắc không đổi, bên trong có 4-5 múi nhỏ. Tuy trái nhỏ chỉ đặt vừa trong lòng bàn tay nhưng vỏ mỏng nên múi sầu vẫn béo. Dù không phải mới song sầu riêng mini vẫn bán chạy. Nhiều người phải đặt trước vài hôm mới có hàng. Khoảng tháng 4, tháng 5 vừa qua, chợ mạng lại xôn xao với loại bơ mini, kích thước chỉ bằng 3 ngón tay. Mỗi quả bơ mini chỉ khoảng 100-200gram, không hạt, vị ngọt, ít béo ngậy. Giá bán 45.000 đồng - 50.000 đồng/kg. Nhiều bán hàng tiết lộ nhập khoảng 30 - 50kg bơ mini và bán hết chỉ trong buổi sáng. Đầu mùa hè năm nay, loại dứa mini có kích thước rất nhỏ, lọt thỏm trong lòng bàn tay cũng gây sốt thị trường Việt với giá bán 100.000 đồng/kg - 150.000 đồng/kg, đắt gấp chục lần hàng Việt. Theo người bán, loại dứa mini này nhập từ Thái Lan về. Nếu như dứa Việt một trái nặng cả kg thì loại này 15 trái mới được một kg. Dù đắt gấp nhiều so với dứa Việt nhưng dứa mini Thái Lan vẫn rất hút khách. Nhiều đầu mối nhập cả tấn dứa mini về, bán cho khách sỉ chỉ trong ngày là hết. Những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên tới 40 độ C, dân buôn dừa tí hon được dịp hốt bạc khi bán hết hàng ngàn quả. Loại dừa xiêm này bé bằng nắm tay, giá 90.000 đồng/set (12 quả), tính ra khoảng 7.500 đồng/quả. Dù bé nhưng loại dừa này ngọt lịm, phần cùi thơm béo ngậy nên nhiều khách đặt mua 50-100 quả về uống dần. Nguồn ảnh: Facebook Video: Nhẫn tâm dùng hóa chất ép chín sầu riêng. Nguồn: VTC1