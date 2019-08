"Soi" công ty con Đất Xanh Group vừa chi 3.000 tỷ mua đất Long Thành

Theo đó, mức giá này cao gấp 2 lần giá khởi điểm và cũng là mức giá mua khu đất công cao nhất từ đầu năm đến nay.

Được biết, đây là khu đất công diện tích hơn 92 ha do Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai sử dụng được UBND tỉnh thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý. Mục đích sử dụng đất là đất ở dự án, đất công trình giáo dục, đất công trình dịch vụ đô thị.

Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án trên sẽ là hơn 4.117 tỷ đồng, công ty trúng đấu giá khu đất sẽ triển khai làm dự án khu dân cư, chung cư, trường học và các công trình dịch vụ khác...

Tìm hiểu cho thấy, “chủ nhân” mới của khu đất này - CTCP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An, là cái tên không quá xa lạ với giới bất động sản, tài chính – chứng khoán.

Nói không xa lạ, bởi Hà An là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh. Cụ thể, HĐQT DXG vào ngày 3/6/2019 đã thông qua Nghị quyết góp vốn mua cổ phần đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ cho Hà An. Sau khi tăng vốn, DXG nắm 99,99% vốn điều lệ Hà An. Cùng thời điểm đó, DXG tiếp tục đưa 4 mảng kinh doanh chính là (1) Dịch vụ bất động sản (2) Đầu tư phát triển dự án Bất động sản (3) Bất động sản khu công nghiệp (4) Mảng Xây dựng và Vật liệu xây dựng vào Hà An nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển toàn diện và hiệu quả.

Với việc nắm trong tay quỹ đất lớn có vị trí đắc địa nằm gần khu vực trung tâm, không ngạc nhiên khi Tập đoàn tiếp tục bạo chi mua khu đất Long Thành trong phiên đấu giá 23/8 vừa qua.

Về kết quả kinh doanh, DXG trong quý II/2019 đạt 842 tỷ doanh thu, tăng 10% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu tài chính đột biến với gần 228 tỷ, gấp 27 lần so với mức 8 tỷ cùng kỳ (do lãi từ thanh lý đầu tư), lợi nhuận sau thuế DXG quý II tăng hơn 2 lần, từ 114 tỷ lên 249 tỷ đồng.

Như vậy sau nửa đầu năm 2019, DXG đạt doanh thu 2.341 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ và thực hiện được 47% chỉ tiêu cả năm; Lãi sau thuế đạt 556,4 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ, hoàn thành 46,37% kế hoạch 2019.

Tuy vậy, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp trong quý II/2019 lại âm đến 565 tỷ đồng. BCTC quý II/2019 thể hiện nguyên nhân này do khoản phải thu cuối kỳ tăng 30% đạt 2.478 tỷ đồng. Tính ra, tổng các khoản phải thu ngắn, dài hạn chiếm 51% tổng tài sản công ty.

Ngoài các thông số tài chính nói trên, một trong các yếu tố quan trọng với doanh nghiệp bất động sản như DXG là quỹ đất. Thống kê đến cuối năm 2018, DXG có danh mục 39 dự án, quỹ đất lên đến 816 ha, tổng mức đầu tư lên đến 53.000 tỷ đồng, tập trung ở Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Quảng Nam và Cần Thơ… Quỹ đất hiện có của Đất Xanh đủ đảm bảo cho Tập đoàn này đầu tư, khai thác phát triển dự án cũng như đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuận trong 5 – 10 năm tới;