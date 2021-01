Siêu dự án The Arena Cam Ranh bao lần lùm xùm... khách ngao ngán?

Siêu dự án 5 lần điều chỉnh quy hoạch



Dự án The Arena là tổ hợp khu vui chơi giải trí kết hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất TP Cam Ranh (Khánh Hòa) do Công ty CP Trần Thái Cam Ranh làm chủ đầu tư. Theo giới thiệu, ngoài khu biệt thự, 126 shophouse, dự án còn bao gồm 4 tòa khu căn hộ Condotel với hơn 5.000 căn (cao từ 21-25 tầng)...

Ban đầu, dự án The Arena có tên gọi là “Khu liên hợp du lịch, thương mại, câu lạc bộ du thuyền Trần Thái Nam Long được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Đầu tư du lịch và Thể thao Trần Thái Nam Long thực hiện, tại các lô D14d, TT9 và TT3, khu 4 Bắc bán đảo Cam Ranh, với 26,3ha trong thời hạn 50 năm (năm 2009).

Siêu dự án The Arena Cam Ranh dính nhiều lùm xùm.

Năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trên tại dự án này cho Công ty CP Trần Thái Cam Ranh với quy mô 27,5 ha, nội dung là thuê đất trả tiền hàng năm. Mục đích nhằm xây dựng khu biệt thự và căn hộ để bán và cho thuê. Yêu cầu sau 4 năm, dự án này phải xây dựng và đưa vào sử dụng.

Từ năm 2012 đến cuối năm 2017, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa liên tục phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho dự án The Arena Cam Ranh. Cụ thể, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết qua các quyết định số 1104 ngày 13/9/2012; Quyết định 375 ngày 1/2/2013; Quyết định 2854 ngày 28/10/2014; Lần 3 và lần 3 là từ tháng 3 đến tháng 6/2016; Lần 5 ngày 15/6/2017.

Tại lần điều chỉnh thứ 5, UBND tỉnh Khánh Hòa tăng thêm hơn 2ha đất trong tổng số hơn 29ha đất cho dự án này. Trong đó, tại lô đất A1-A4 diện tích 25.920m2 được quy hoạch xây căn hộ du lịch đất ở không hình thành đơn vị ở cao từ 9 đến 25 tầng, cụ thể A1 là 25 tầng; A2 là 23 tầng; A3 và A4 là 9 tầng.

The Arena Cam Ranh bị đình chỉ thi công vẫn rao bán cho khách hàng

Mặc dù The Arena Cam Ranh được khởi công, xây dựng từ năm 2017, thế nhưng cho đến thời điểm dự án bị đình chỉ thi công, dự án này lại chưa được cấp giấy phép xây dựng. Hơn nữa, thời gian dự án thi công không phép đã lâu, nhưng mãi đến năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa mới ra quyết định tạm đình chỉ thi công The Arena Cam Ranh.

Nhiều tháng sau đó, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công, xây dựng các hạng mục tại dự án một cách rầm rộ. Cùng với việc thi công không phép, hàng chục sàn môi giới bất động sản đã chào bán và thu tiền của khách hàng tại dự án The Arena Cam Ranh.

Phối cảnh dự án dự án The Arena Cam Ranh.

Khách hàng “đòi” chủ đầu tư trả lại tiền

Chia sẻ với báo chí, các khách mua căn hộ tại dự án The Arena Cam Ranh cho biết, chủ đầu tư cam kết ngày 30/6/2020 là thời hạn bàn giao căn hộ cho khách hàng. Thế nhưng, đến thời hạn, chủ đầu tư Trần Thái Cam Ranh lại đưa ra một văn bản nêu nguyên nhân do dịch bệnh COVID-19 là “sự kiện bất khả kháng” khiến công tác đầu tư, thi công dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do vậy, “ngày bàn giao dự kiến sẽ được kéo dài thêm một thời gian tương đương với thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng và thời gian cần để khắc phục hậu quả của sự kiện bất khả kháng đó”. Theo đó, ngày bàn giao dự án được lùi sau 6 tháng, đến tháng 12/2020.

Nhiều khách hàng bức xúc, cho rằng chủ đầu tư kéo dài thời gian, lùi ngày bàn giao là cách để tránh bị phạt. Hợp đồng mua bán cho phép chủ đầu tư được giao nhà chậm 3 tháng. Nếu chủ đầu tư giao chậm 3 tháng tiếp theo sẽ bị phạt 0,05%/ngày, chậm 6 tháng sẽ bị hủy hợp đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn tố chủ đầu tư thay đổi thiết kế, trang thiết bị trong căn hộ khi thiết kế căn hộ khác hẳn so với nhà mẫu được giới thiệu đến khách hàng khi chào bán.

Cụ thể, tháng 5/2020, chủ đầu tư có văn bản gửi đến khách hàng về bản vẽ mặt bằng căn hộ do đơn vị quản lý vận hành phê duyệt có sự thay đổi so với bản vẽ thiết kế lúc chào bán căn hộ cho khách hàng. Chủ đầu tư gửi cho khách hàng phiếu xác nhận lựa chọn bản vẽ mặt bằng căn hộ dự án The Arena, trong đó chỉ có một phương án cho khách hàng lựa chọn là “đồng thuận” áp dụng bản vẽ mặt bằng căn hộ do đơn vị quản lý vận hành phê duyệt.

Trước phương án do chủ đầu tư đưa ra, nhiều khách hàng không đồng ý, mong muốn căn hộ được hoàn thiện như căn hộ mẫu được trưng bày. Tuy nhiên, một số khách hàng cho rằng chủ đầu tư ra điều kiện, chỉ có những người đóng tiền đúng theo tiến độ mới được làm theo mẫu cũ. Điều này khiến người mua căn hộ vô cùng bất bình.

Khách hàng còn phản ánh nhiều thông tin về nguồn gốc đất, thời hạn sở hữu căn hộ,… được thông tin chưa chính xác trong hợp đồng mua bán.