Shark Liên tung sản phẩm Corona Care... “ăn đậm” thời đại dịch Corona?

(Kiến Thức) - Không chỉ riêng bảo hiểm công nghệ LIAN thuộc VASS của Shark Liên mới có chính sách cho người mua bảo hiểm trong thời điểm dịch Corona, mà nhiều Công ty bảo hiểm khác cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng nếu bị viêm phổi cấp do virus Corona gây nên.

Mới đây, ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN thuộc Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) của bà Đỗ Thị Kim Liên (hay còn gọi là Shark Liên) vừa cho ra mắt gói sản phẩm có tên là “Corona Care - Chung tay đẩy lùi Corona”.



“Corona Care” được giới thiệu là gói bảo hiểm 3 không: Không chi phí hoa hồng; không chi phí quản lý; không chi phí bán hàng.

Gói bảo hiểm Corona Care của Shark Liên.

Theo VASS, Corona Care được định phí với 200 ngàn đồng/người/năm, tập trung vào người dùng cuối. Quyền lợi bảo hiểm tối đa là 100 triệu đồng/người cho bất kỳ khách hàng có xét nghiệm dương tính với Corona sau thời điểm mua bảo hiểm, mà không giới hạn độ tuổi.

Phí thu về của gói sản phẩm này nếu không chi trả hết cũng sẽ dành để vào quỹ trích lập dự phòng rủi do và tái phục vụ cho cộng đồng bằng việc đầu tư vào các nghiên cứu về y tế phục vụ cho việc ngăn ngừa các đại dịch có thể xảy ra với cộng đồng; Thực hiện việc tuyên truyền cho người dân hiểu được các cách thức đối phó phòng dịch bệnh trong tương lai.

Ra mắt trong “tâm bão” virus Corona, gói bảo hiểm Corona Care của Shark Liên không khỏi khiến dư luận chú ý, cùng với đó là nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

Khách hàng L.J. chia sẻ: “Nếu nhiễm bệnh, dương tính với virus Corona thì trong vòng 14 ngày sẽ bộc phát. Từ ngày phát bệnh đến ngày tử vong nhanh nhất là 7 ngày, có nghĩa là người bệnh mua bảo hiểm mới chỉ đóng được tháng đầu đã tử vong, người thân ở lại lập tức được lãnh 100 triệu đồng. VASS sao khôn vậy? Viêm phổi cấp do virus Corona hiện chưa có thuốc chữa khỏi, việc VASS dám bán gói bảo hiểm Corona Care giống như đang “bảo kê” mạng sống người khác? Không dễ ăn được đâu”.

Khách hàng T.T.V thì cho rằng: “Công ty bảo hiểm nào chả như nhau, khi đóng bảo hiểm thì vâng, dạ, bên em làm thủ tục nhanh gọn lẹ… Lúc xảy ra sự cố thì anh/chị cung cấp cho bên em giấy từ bệnh viện ABC nha, giấy XYZ nha, xong rồi em sẽ trình lên cho Ban giám đốc duyệt. Xong rồi anh/chị sẽ nhận được bảo hiểm. Đây gọi là quy trình, mọi người đừng thấy lợi đặt trước mắt mà lao đầu vào...”.

Trong khi đó, khách hàng Nguyễn Nam (Hoài Đức, Hà Nội) nhấn mạnh: “Bảo hiểm thường có lợi cho đôi bên, ai có khả năng và tùy thuộc vào cuộc sống gia đình mà mua. Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp của dịch virus Corona như hiện nay, LIAN ra mắt gói bảo hiểm Corona Care để “đẩy lùi” dịch bệnh này là không đúng với đạo lý con người. Các nước trên thế giới, ngay cả Việt Nam đang rất khẩn trương đưa ra các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh này. Tôi cho rằng, VASS đang “lợi dụng” tâm lý dịch bệnh để bán bảo hiểm cho mọi người”.

Dịch virus Corona đang diễn biến hết sức phức tạp. Hình ảnh công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) được trang bị đồ bảo hộ và hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. (Ảnh:/TTXVN)

Theo VASS, để thực hiện mục tiêu tung gói sản phẩm Corona Care, đơn vị có nền tảng công nghệ của ứng dụng LIAN, có hàng ngàn cộng tác viên, hàng trăm đại lý bảo hiểm trên toàn quốc để đáp ứng nhanh nhất những yêu cầu về mua cũng như chi trả quyền lợi của gói sản phẩm Corona Care một cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất.

Nhìn nhận từ thực tế cho thấy, ngoài bảo hiểm thị trường bảo hiểm LIAN của Shark Liên thì ở Việt Nam hiện nay có tới hàng chục doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động. Hầu hết, các Công ty bảo hiểm đều có những “chiêu” kinh doanh riêng biệt để cạnh tranh khốc liệt, thậm chí là đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ nhằm “câu kéo” khách hàng.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch virus Corona như hiện nay, không chỉ VASS mới tung sản phẩm Corona Care cho khách hàng, mà nhiều Công ty bảo hiểm khác cũng có chính sách hỗ trợ khách hàng nếu bị viêm phổi cấp do virus Corona.

Theo đó, Bảo Việt Nhân Thọ chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra theo phạm vi bảo hiểm của điều khoản các sản phẩm.

Doanh nghiệp này ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm do nhiễm virus Corona; Miễn thời gian chờ đối với quyền lợi trợ cấp viện phí, bệnh lý nghiêm trọng và tử vong theo tất cả các sản phẩm của Bảo Việt Nhân Thọ trong trường hợp khách hàng phải nằm viện, bị bệnh lý nghiêm trọng hoặc tử vong do nhiễm virus Corona; Giải quyết theo phạm vi trợ cấp viện phí đặc biệt, chi trả 2 lần số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí thông thường đối với khách hàng nằm viện cách ly do nhiễm virus Corona, theo chẩn đoán xác định của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Tương tự, Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife cũng có chính sách, cụ thể: Sẽ áp dụng thêm các chính sách hỗ trợ đối với các sự kiện bảo hiểm có liên quan đến viêm đường hô hấp cấp do virus Corona từ ngày 3/2/2020 đến hết 30/04/2020. Toàn bộ các trường hợp cách ly điều trị tại bệnh viện do nghi nhiễm Corona được xem là điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt và được hưởng các quyền lợi bảo hiểm tương ứng (gấp đôi mức trợ cấp hàng ngày đối với quyền lợi trợ cấp y tế, gấp đôi giới hạn phụ về chi phí phòng và giường đối với quyền lợi chăm sóc sức khỏe)…