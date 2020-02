Không chỉ khẩu trang, các mặt hàng này cũng “khan hiếm” vì virus corona

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona gây ra, thị trường khẩu trang tại Hà Nội và nhiều nơi khác luôn trong tình trạng "cháy hàng". Ảnh: Tiền phong. Cách đây ít ngày, người dân ùn ùn kéo nhau đi mua khẩu trang và xếp hàng dài, chờ hàng tiếng mới đến lượt. Ảnh: Zing. Đến nay, dù không còn tình trạng xếp hàng dài mua như trước nhưng thị trường khẩu trang y tế ở Hà Nội vẫn trong tình trạng khan hiếm. Nhiều cửa hàng báo hết hàng hoặc chỉ còn số lượng ít. Ảnh: Zing. Không chỉ có khẩu trang y tế, nước rửa tay khô để phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra cũng đang trong tình trạng khan hiếm. Ảnh: Vietnamnet. Người dân rất khó để mua được mặt hàng này. Ảnh: Facebook. Không thể mua được tại các quầy thuốc và cửa hàng tiện lợi, nhiều chị em phải đặt mua online trước cả tuần mới có hàng. Ảnh: Facebook. Ngoài các thiết bị y tế, iPhone xách tay về Việt Nam cũng phải chịu cảnh khan hàng do việc nhập hàng xách tay từ thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng. Ảnh: Trusted review. Thời gian sau Tết Nguyên đán và giữa dịch virus corona, các quầy hàng rau củ ở nhiều siêu thị luôn trong tình trạng trống trơn. Ảnh: Zing. Không ít bà nội trợ chỉ biết kêu than vì đến siêu thị mà không thể mua được rau xanh. Ảnh: NDH. Video: Cách nhận biết người nhiễm virus Corona. Nguồn: VTC1.

