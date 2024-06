Sắp chi hơn 1.000 tỷ trả cổ tức, nguồn vốn TPBank thế nào?

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế của TPBank ước đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3 lần so với quý IV/2023. Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục duy trì ở mức tương đối cao 17,5%. Tổng huy động quý I của TPBank tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 315.200 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TPBank. Ảnh: DQ - LA

Với chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, chủ shop… có mức thu nhập trung bình cao, từ 12 triệu khách hàng trong năm 2023, con số này đang tiếp tục tăng trưởng nóng. Từ đó tạo cơ sở củng cố tỷ lệ nguồn vốn CASA chất lượng của TPBank. Tính đến ngày 31/3, tỷ lệ CASA của TPBank đạt 23,3%, tiếp tục tăng so với quý trước.

Bước sang năm 2024, cơ cấu doanh thu của ngân hàng đã có sự thay đổi khi giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng. Nhờ nắm bắt tốt thị trường, mảng đầu tư chứng khoán đã mang về lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng khi thu nhập từ mảng này tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 10% vào tổng thu nhập thuần.

Thu nhập lãi thuần quý I của TPBank đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng khoảng 25,2% so với cùng kỳ, đóng góp phần lớn vào 4.700 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động riêng lẻ quý I của nhà băng. Như vậy, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đã bật tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh sự tăng trưởng tốt của thu nhập lãi thuần, thu nhập từ dịch vụ cũng chứng kiến đà tăng khả quan khi đạt 715 tỷ đồng, tương đương tăng gần 3% so với cùng kỳ, nhờ sự đa dạng hóa dịch vụ, cũng như sự tăng trưởng về quy mô hoạt động của nhà băng.

Quý I/2024, dư nợ thị trường I của TPBank tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 210.990 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia đến từ Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), tăng trưởng tín dụng của TPBank được kỳ vọng sẽ tăng tốc theo đà phục hồi của nhu cầu tiêu dùng và thị trường bất động sản. NIM của ngân hàng sẽ cải thiện nhờ đà giảm tiếp diễn của chi phí vốn.

Cũng theo KBSV, nỗ lực đẩy mạnh xử lý nợ xấu trong năm 2023 giúp TPBank giảm áp lực trích lập trong năm 2024. Sở hữu hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ và toàn diện dẫn đầu ngành, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III của TPBank ở mức 12% (tính đến ngày 31/3), cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu của Basel III là 10,5%.

Đây cũng là căn cứ để TPBank thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 25% (trong đó 5% là tiền mặt), vì ngay cả khi đã chia cổ tức, CAR của ngân hàng vẫn dư sức đáp ứng yêu cầu của quy định, đồng thời tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV đã khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TPB, với giá mục tiêu cho năm 2024 là 22.400 VND/cp.

Cũng nằm trong chiến lược trở thành một tập đoàn tài chính vững mạnh, phát triển bền vững, trong quý I này, TPBank thực hiện góp vốn vào CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (VFC). Việc mua lại công ty con được thực hiện qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, TPBank mua 75% cổ phần của VFC thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Giai đoạn 2, TPBank mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu của VFC, nâng tổng mức nắm giữ cổ phiếu tại công ty con VFC lên mức 99,9%.

Về việc phân phối lợi nhuận, Chủ tịch Ngân hàng TPBank chia sẻ, trong năm 2023, Ngân hàng đã bỏ ra gần 4.000 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25% và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ hơn 39% cho cổ đông.

Ngân hàng TPBank sẽ phát hành tối đa thêm 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông. Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng thêm hơn 4.403 tỷ đồng, lên 26.419 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sẽ phụ thuộc vào quá trình xem xét phê duyệt hồ sơ của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Theo Đại đoàn kết, TPBank đã thông qua Nghị quyết số 30/2024/NQ-TPB.HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức là 21/6 và ngày thanh toán dự kiến vào 11/7.

TPBank dự chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Ảnh: VT

Tỷ lệ thực hiện là 5%/cổ phiếu, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng tiền cổ tức. Với hơn 2,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến TPBank sẽ chi hơn 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt theo kế hoạch.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm ngoái, trên báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Theo TPBank, việc trả cổ tức bằng tiền mặt nhằm tri ân các cổ đông đã đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian qua và xét trên tình hình kinh doanh ổn định và phát triển an toàn của TPBank.

Ngoài kế hoạch chia cổ tức tiền mặt, TPBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay.

Theo kế hoạch, TPBank sẽ phát hành tối đa 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2023.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng thêm hơn 4.403 tỷ đồng, lên 26.419 tỷ đồng.