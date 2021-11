Saigonres lỗ ròng gần 7,5 tỷ đồng trong quý 3

CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, SGR) công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm 61% so cùng kỳ do doanh thu dự án của các công ty con sụt giảm.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận giảm 66% so với cùng kỳ về 2,5 tỷ đồng do doanh thu chuyển nhượng vốn giảm. Chi phí tài chính chiếm hơn 5 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh.

Ngược lại, doanh nghiệp tiết giảm được chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 37% xuống hơn 5 tỷ đồng.

Tuy vậy, SGR báo lỗ hơn 7,4 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ lãi gần 3 tỷ đồng, đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế.

Lũy kế 9 tháng, Saigonres ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ và lỗ gần 12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 105 tỷ đồng.

Giữa tháng 9 vừa qua, HĐQT Saigonres đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021. Theo đó, công ty hạ chỉ tiêu doanh thu 2021 giảm 74% so với kế hoạch ban đầu, xuống còn 273 tỷ đồng. Tương ứng, chỉ tiêu lãi sau thuế giảm 82% về mức 38 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Saigonres vẫn còn cách rất xa mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ so với đầu năm lên gần 2.045 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng tồn kho chiếm gần 809 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án Hiệp Bình Chánh và An Phú Residence (TP Thủ Đức), dự án Nhơn Trạch (Đồng Nai), dự án hơn 6.626 m2 tại Phan Huy Chú (TP Vũng Tàu),...

Nợ phải trả tăng 8% so với đầu kỳ lên hơn 1.313 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 498 tỷ đồng.