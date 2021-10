Ngẩn ngơ 10 mẫu nhà 2 tầng 6x10m đẹp hiện đại

Mẫu nhà 2 tầng 6x10m hớp hồn người xem bởi màu trắng tinh khôi tương phản với màu đen của những khung của kính lan can. Ảnh: Wedo Ngôi nhà mang thiết kế đơn giản với khối hình hộp vuông vức, khoẻ khoắn. Ảnh: Thietkenhadepmoi Không gian cây xanh được bố trí từ cổng tới ban công vừa giúp làm mát vừa che bụi cho căn nhà. Ảnh: Wedo Bức tường đá vững chãi vừa tạo điểm nhấn, vừa thể hiện cá tính mạnh mẽ của gia chủ. Ảnh: Xaydungso Mặt tiền ngôi nhà ấn tượng bởi các khối hộp vuông vức và những mảng giật cấp đặt cạnh nhau. Ảnh: Wedo Kiến trúc khối hộp ấn tượng với khung hình được đặt vào nhau mang đến sự đặc biệt trong thiết kế nhà 2 tầng. Ảnh: Xaydungso Vẫn là mái bằng quen thuộc nhưng được tăng độ dốc thêm một chút tạo nên phần mái hơi xéo độc đáo. Ảnh: Xaydungso Nhà 2 tầng mái thái được làm cao hơn so với thông thường, kết hợp hệ thống thông gió ở mái giúp chống nóng cũng như lưu thông khí tốt hơn. Ảnh: Xaydungso Nhà 2 tầng mái thái được làm cao hơn so với thông thường, kết hợp hệ thống thông gió ở mái giúp chống nóng cũng như lưu thông khí tốt hơn. Ảnh: Xaydungso Tầng 1 ốp gỗ kết hợp với ánh đèn led vàng mang đến hiệu quả về mặt thẩm mỹ, cũng như độ sang trọng cho căn nhà. Ảnh: Xaydungso Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

