Sai phạm khiến chủ dự án khu đô thị Xuân An nhận “trát” phạt

Theo thông tin trên báo Người lao động, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với những dự án bất động sản sai phạm trên địa bàn.



Trong số đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long (trụ sở tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 85 triệu đồng.

Dự án khu đô thị mới Xuân An - Xuân An Green Park. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long là chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Xuân An tại huyện Nghi Xuân. Cuối tháng 6/2016, dự án khu đô thị mới Xuân An - Xuân An Green Park (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô 27,32 ha, trong đó, diện tích đất ở 35%; đất giao thông 48,4%; cây xanh công viên: 23,1%; đất công cộng 2,2%; đất hạ tầng kỹ thuật: 1,2%), mật độ xây dựng chỉ chiếm 21%, gồm 93 lô biệt thự và 331 lô liền kề, 4 mặt tiếp giáp 4 trục đường giao thông. Tổng vốn đầu tư hơn 306 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay, dự án chưa hoàn thành toàn bộ và đưa vào hoạt động theo thời hạn được quy định.

Cơ quan chức năng xác định tính đến nay, dự án đã quá thời hạn hoàn thành hơn 5 năm 10 tháng nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện dự án còn các hạng mục gồm: Trung tâm thương mại 5 tầng và 4 căn biệt thự theo quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa hoàn thành việc xây dựng.

Đáng chú ý, liên quan dự án này, trước đó tháng 5/2020, Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 cán bộ thị trấn Xuân An để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".