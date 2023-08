Công ty CP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (mã: SKG) vừa nhận quyết định xử phạt thuế do Cục Thuế tỉnh Kiên Giang ban hành vì kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.



Cụ thể, tổng số tiền Superdong - Kiên Giang phải nộp do bị xử lý về thuế là hơn 302 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt là 42,5 triệu đồng, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp gần 260 triệu đồng.

Tìm hiểu được biết, Superdong - Kiên Giang là doanh nghiệp dịch vụ vận tải đường thủy bằng tàu cao tốc và phà phục vụ hành khách đi tới các đảo Phú Quốc, Nam Du, Côn Đảo, Phú Quý và Hòn Nghệ. Trong đó, Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc và Rạch Giá - Nam Du là 3 tuyến đem về doanh thu chính cho công ty. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại 187 Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Phan Hồng Phúc, Chủ tịch HĐQT.

Trước xử phạt vi phạm thuế, Superdong - Kiên Giang kinh doanh ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2023 của Superdong - Kiên Giang cho thấy, trong quý, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 130,9 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong kỳ lại giảm 9,2% nên lợi nhuận gộp của Superdong - Kiên Giang đã đạt 53 tỷ đồng, tăng 30,3% so với quý II/2022.

Bên cạnh đó, Superdong - Kiên Giang còn ghi nhận 4 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính trong quý II/2023, tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng. Đồng thời, chi phí tài chính phát sinh tăng 0,34 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá; trong khi cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp này không phát sinh khoản này.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Superdong - Kiên Giang trong quý II/2023 lần lượt tăng 1,8% và 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý II/2023, Superdong - Kiên Giang báo lãi ròng đạt gần 42 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình của ban lãnh đạo doanh nghiệp, doanh thu thuần quý II/2023 tăng chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh số chuyến tàu đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó, giá dầu DO lại giảm 28% so với năm trước nên giá vốn hàng bán đã giảm mạnh.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Superdong - Kiên Giang ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 248,6 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ của năm 2022. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 68,7 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh đề ra, Superdong - Kiên Giang hoàn thành 52% mục tiêu doanh thu và 95% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6 tổng cộng tài sản của Superdong - Kiên Giang đạt 900 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với con số 857,1 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, có hơn 199,9 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; các khoản phải thu ngắn hạn ở mức hơn 242,4 tỷ đồng gồm: Phải thu tiền bán hàng 65,6 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 142,9 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 33,9 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty hiện tại là 29,8 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2023, phần tài sản dài hạn của Superdong - Kiên Giang là hơn 404,7 tỷ đồng; nợ phải trả là 19,4 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 881 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SKG tăng trưởng mạnh từ đầu tháng 4 cho đến cuối tháng 6/2023. Sau đó tích lũy và quay đầu giảm điểm. Tính đến thời điểm kết phiên sáng ngày 9/8, cổ phiếu SKG hiện đang ở mức 19.000 đồng/cp. So với thị giá tại thời điểm đầu năm (14.450 đồng/cp), hiện giá cổ phiếu SKG đã tăng khoảng 31%.