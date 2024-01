Tìm hiểu được biết, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được thành lập ngày 21/02/2005; hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; đầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, bến bãi (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh)… Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vốn điều lệ công ty hiện có gần 240 tỷ đồng.



Doanh thu giảm, lợi nhuận tăng 46%

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã: NTC) cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần gần 63 tỷ đồng (phần lớn là doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư), giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm 24% so với cùng kỳ xuống còn 20,4 tỷ đồng. Qua đó, kéo giảm lợi nhuận gộp của công ty xuống còn hơn 42,3 tỷ đồng, giảm 19% so với quý IV/2022.

Đáng chú ý, trong kỳ, dù lợi nhuận gộp giảm, nhưng doanh thu hoạt động tài chính của Nam Tân Uyên tăng đột biến gấp 3,5 lần cùng kỳ, đạt hơn 66 tỷ đồng, do ghi nhận chủ yếu đến từ hơn 34 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia và gần 32 tỷ đồng lãi tiền gửi, lãi cho vay.

Nhờ đó, sau khi khấu trừ chi phí, Nam Tân Uyên báo lãi sau thuế quý IV/2023 đạt hơn 67,6 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn là mức thấp nhất so với các quý đầu năm. Trong năm 2023, quý nào Nam Tân Uyên cũng báo lãi vượt doanh thu nhờ khoản tiền gửi.

Soi tiềm lực công ty Nam Tân Uyên sau khi báo cáo tài chính (ảnh minh họa: Internet)

Giải trình kết quả tăng trưởng trên, Nam Tân Uyên cho biết, trong kỳ có ghi nhận cổ tức và lợi nhuận được chia từ các công ty có vốn đầu tư, là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận quý vừa rồi tăng trưởng. Tại cuối tháng 12/2023, Nam Tân Uyên đang rót hơn 413 tỷ đồng vào công ty liên doanh liên kết và gần 172 tỷ đồng đầu tư vào các đơn vị khác.

Kết thúc năm 2023, Nam Tân Uyên ghi nhận hơn 235 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng nhờ doanh thu tài chính, công ty báo lãi sau thuế gần 300 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước đó. Đây cũng là khoản lãi cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Với kế hoạch năm 2023 đề ra là lợi nhuận sau thuế hơn 284 tỷ đồng, kết thúc năm, Nam Tân Uyên đã vượt hơn 5% kế hoạch.

“Của để dành" hơn 1.500 tỷ đồng

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Nam Tân Uyên tại ngày 31/12/2023 đạt xấp xỉ 4.564 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 12%. Trong đó, Nam Tân Uyên đang nắm giữ hơn 1.532 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, qua đó mang về hơn 31 tỷ tiền lãi trong quý IV/2023. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Nam Tân Uyên là chi phí trả trước dài hạn ở mức 1.785 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cũng cho thấy, tài sản dở dang dài hạn của Nam Tân Uyên tại cuối năm 2023 ghi nhận hơn 181 tỷ đồng, trong đó, hơn 9,6 tỷ đồng là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Khu dân cư Nam Tân Uyên mở rộng (quy mô 197.958,2m2) và hơn 171,6 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2). Hai khoản chi phí này không có biến động đáng kể so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2) tại xã Hội Nghĩa, phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có quy mô diện tích gần 346ha, tổng vốn đầu tư gần 872 tỷ đồng. Thời gian triển khai từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Theo Nam Tân Uyên cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, dự án mới thực hiện các bước ban đầu về tư vấn, khảo sát thiết kế, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.

Cũng tại thời điểm cuối năm 2023, dư nợ vay tài chính của Nam Tân Uyên ghi nhận gần 276 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với đầu năm. Trong đó, toàn bộ đều là các khoản vay ngắn hạn tại Vietcombank với mục đích vay nhằm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, trả cổ tức, trả lương thưởng và mua cổ phiếu.

Ngoài ra, do vay nợ tăng mạnh nên nợ phải trả của Nam Tân Uyên tăng gần 8% so với đầu năm 2023, lên hơn 3.603 tỷ đồng. Đồng thời, công ty còn ghi nhận doanh thu chưa thực hiện ngắn và dài hạn gần 3.006 tỷ đồng, đây là các khoản nhận tiền trước cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 960 tỷ đồng; công ty còn tích lũy khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 439 tỷ đồng.