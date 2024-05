SABECO: Doanh thu bứt phá nhưng lợi nhuận vẫn thấp

Dây chuyền sản xuất bia tại nhà máy SABECO

SAB ghi nhận kết quả kinh doanh Q1/2024 tích cực với doanh thu thuần đạt 7.18 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.02 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và 5,9% so với quý trước.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng LNST thấp hơn dự báo do ảnh hưởng từ thu nhập liên kết.



Kết quả kinh doanh được thúc đẩy bởi sự bùng nổ tiêu thụ bia trong dịp Tết Nguyên đán, ghi nhận hết vào 2 tháng đầu năm 2024. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tiêu thụ bia tăng trưởng mạnh, góp phần củng cố vị thế dẫn đầu thị phần của SAB.



KQKD Q1/2024 của SAB. Nguồn: SSI Research, SAB

Biên lợi nhuận gộp của SAB chịu ảnh hưởng tiêu cực từ giá nguyên liệu đầu vào cao. Cụ thể biên lợi nhuận gộp Q1/2024 thấp hơn 160 điểm cơ bản so với cùng kỳ và thấp hơn 60 điểm cơ bản so với năm 2023.



Tuy nhiên SAB đang thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động và dự kiến sẽ cải thiện trong năm 2025. SAB cũng nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất để đẩy biên lợi nhuận gộp năm 2024 cao hơn mức 29,8% của năm trước



Điểm sáng trong bức tranh kinh doanh của SAB là chi phí quảng cáo và khuyến mại (A&M) được kiểm soát hiệu quả, đạt mức thấp nhất kể từ Q1/2022. SAB cũng ghi nhận sự tăng trưởng thị phần trong khi ngành bia Việt Nam sụt giảm 4-6%.



Nguồn: SSI Research, SAB

Hiện nay, công ty vẫn còn nhiều thách thức phía trước, đặc biệt là cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Heineken và Carlsberg. Sản lượng tiêu thụ bia của Heineken tăng 15%, với chiến lược cạnh tranh gay gắt hơn ngay cả ở kênh thương mại truyền thống/tạp hóa - nơi SAB vốn phổ biến hơn. Sản lượng tiêu thụ của Carlsberg đi ngang do kết quả kinh doanh năm trước có mức nền so sánh cao.

SSI Research đưa ra quan điểm thận trọng cho SAB trong năm 2024 do lo ngại về các yếu tố như quy định cấm nồng độ cồn khi lái xe, thay đổi thói quen tiêu dùng và chi tiêu thắt chặt của người tiêu dùng.



Tuy vậy, kết quả kinh doanh Q1/2024 cao hơn dự kiến và giá bán tăng nhẹ đã giúp điều chỉnh tăng dự báo doanh thu thuần và LNST năm 2024 lên 32,2 nghìn tỷ đồng (+5,8%) và 4,6 nghìn tỷ đồng (+9%). Dự báo cho năm 2025 cũng được đưa ra với doanh thu thuần 33 nghìn tỷ đồng (+3%) và LNST 4,97 nghìn tỷ đồng (+7%).



Các chuyên gia đánh giá cổ phiếu SAB đang giao dịch ở mức P/E 2024E hấp dẫn là 17x, thấp hơn mức trung bình 5 năm 22x. Do vậy, khuyến nghị được đưa ra là TRUNG LẬP với giá mục tiêu 1 năm tăng lên 65.400 đồng/cổ phiếu.



Lịch sử khuyến nghị của SSI Research với cổ phiếu SAB

Triển vọng ngắn hạn cho SAB được kỳ vọng tích cực với mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong Q2/2024 nhờ các sự kiện thể thao lớn và yếu tố so sánh thấp.



Về dài hạn, CAGR doanh thu và lợi nhuận ròng dự kiến đạt 3,5% và 4,6% trong giai đoạn 2024-2028.



Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến các rủi ro tiềm ẩn như chi phí nguyên vật liệu cao hơn dự kiến, sản lượng tiêu thụ yếu hơn dự kiến hoặc thị phần giảm.